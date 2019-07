Sem luxo, Wesley Safadão comemora aniversário da filha com 'bolinho'

O cantor Wesley Safadão comemorou o aniversário de cinco anos da filha Ysis de forma simples, neste domingo (5). Com um "bolinho" e docinhos, o forrozeiro e a digital influencer Thyane Dantas cantaram parabéns.

A noite de comemoração terminou com um espaguete com camarão. O casal postou stories do aniversário da garota. No fim das comemorações, Ysis até varreu o lixo da festa.

"Parabéns para a princesinha do Papai! Te amo filha do tamanho do mundo! Estarei sempre aqui para te ver feliz. Sou capaz de tudo por você. Papai te ama muito. Você é a minha artista preferida! Sou seu fã!", declarou o cantor nas redes sociais.

Não é comum ver festas pequenas dos filhos do cantor Wesley Safadão. Sempre que pode e consegue espaço na agenda, ele realiza grandes eventos. Em 2018, a filha do cantor teve a festa "Ysis Dance". Em 2017, Yhudi, filho do cantor com a influencer Mileide Mihaile, comemorou 7 anos com festa temática do time Paris Saint-Germain. Já a festa de 1 ano da menina teve grande repercussão nas redes sociais: inspirado em contos de fadas, o evento teve direito a carruagem e bolo de R$ 2 mil.