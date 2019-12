Sem luxo, Caio Castro compartilha ceia de Natal simples e surpreende fãs

Caio Castro celebrou a véspera de Natal com sua família na madrugada desta quarta-feira (25) e a simplicidade da ceia chamou atenção dos seguidores. Aproveitando as férias, o ator compartilhou momentos ao lado da família no quintal da casa, com toalha vermelha, cadeiras de plástico e copos descartáveis.

A noite foi documentada em seu perfil no Instagram, no qual Caio deu detalhes da noite com os pais, avós, primos e amigos. Brindes, troca de presentes e animação não faltaram.

Caio Castro e família em ceia de Natal Reprodução/Instagram

Nos stories, Caio mostrou que dançou com os parentes no quintal da residência, virou doses de bebida alcoólica com a família e amanheceu dormindo no sofá da casa. O youtuber Vinicius Garcia, primo do artista, também publicou instantes especiais da ceia.

A celebração sem luxo chamou atenção dos seguidores do ator, que comentaram a ocasião. “Garanto que tem mais amor aí na simplicidade do que esse que tem só luxo. Feliz natal”, disse um fã.