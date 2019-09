Selvagens à Procura de Lei entrega item para a memorabília do Hard Rock Cafe

Em comemoração aos 10 anos de Selvagens à Procura de Lei, a banda doa item para compor a exposição do Hard Rock Cafe. O grupo é o primeiro cearense a ter peça na memorabília do restaurante. Neste sábado (21), se apresenta no Festival Winds for Future, na Praia do Cumbuco.

O item é um símbolo da banda, o capacete escafandro, ilustrado na capa do primeiro disco "Aprendendo a Mentir" de 2011 e esteve presente também no clipe de "Amigos Libertinos".

O escafandro é símbolo da banda e esteve no clipe de "Amigos libertinos" Reprodução / YouTube

"Em vez de mandarmos uma guitarra da banda, como é de praxe, ter o escafandro exposto em um ambiente na nossa cidade, onde tudo começou, é muito significativo", explica o guitarrista e vocalista Gabriel Aragão. "Será muito legal deixar ali esse registro do rock cearense, pois trata-se de um reconhecimento ao estilo", pontua.

Até a finalização do processo de homologação da peça internacionalmente, o item fica exposto na sede da empresa responsável pela marca aqui no Brasil.

A memorabília do Hard Rock reúne objetos doados por artistas nacionais e internacionais, como Titãs, Frejat, Hanoi Hanoi, Guns N Roses, Bon Jovi e mais.

Além de Gabriel, a banda é formada por Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães e soma três álbuns lançados nos dez anos de carreira. Neste ano, Selvagens se apresenta no palco Supernova do Rock in Rio, em outubro.