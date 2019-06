Selton Mello está de volta às novelas da Globo após 19 anos

O horário das 18h na Globo trará de volta Selton Mello aos folhetins da emissora. Longe das novelas desde "Força de um desejo", em 1999, o ator viverá Dom Pedro II em “Nos tempos do Imperador”, de Thereza Falcão e Alessandro Marson. As informações são da jornalista Patrícia Kogut.

“É um personagem inspirador, cheio de possibilidades. Um mergulho na história do Brasil. Estou muito animado com o retorno. Vinícius era assistente de direção em Força de um Desejo, estava iniciando sua jornada. Depois fiz com ele Ligações Perigosas, trabalho que amo. Com Thereza e Alessandro eu nunca trabalhei, mas sou fã deles. Amei o que fizeram em Novo Mundo”, revelou.

A trama irá ao ar após o remake de "Éramos Seis", previsto para estrear em outubro deste ano.

Selton Mello em sua estreia na Globo, em "Corpo a Corpo" (1984) Acervo Memória Globo

Nascido em 1972 em Passos, Minas Gerais, o ator e diretor Selton Mello estreou na Globo em 1984. Vinte e sete anos depois, protagonizou A Mulher Invisível, vencedora do Emmy como melhor série de comédia.

Trabalhos de Selton Mello na Globo

Novelas:

Corpo a Corpo (1984)

Sinhá Moça (1986)

Pedra sobre Pedra (1992)

Olho no Olho (1993)

Tropicaliente (1994)

A Próxima Vítima (1995)

A Indomada (1997)

Força de um Desejo (1999)

Minisséries:

O Auto da Compadecida (1999)

A Invenção do Brasil (2000)

Os Maias (2001)

Ligações Perigosas (2016)

Humor:

Grupo Escolacho (1988)

Seriados:

Os Normais (temporada 2003)

Os Aspones (2004)

O Sistema (2007)

A Cura (2010)

A Mulher Invisível (2011)

Quadros no Fantástico:

Retrato Falado (2000)

Copas de Mel (2002)

Sitcom.br (2004)

Diversos:

Você Decide: Laços de Sangue (1993)

Comédia da Vida Privada: Parece que foi ontem (1996) / O grande amor da minha vida (1996)

Brava Gente: O Condomínio (2000)