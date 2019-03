Selo do Grupo Companhia das Letras adquire obra de George R. R. Martin

A Editora Suma, selo do Grupo Companhia das Letras, adquiriu os direitos de publicação da obra do autor americano George R. R. Martin no Brasil. A informação foi divulgada à imprensa em comunicado oficial nesta segunda-feira (11). Desde 2010, o escritor era publicado pela Editora Leya.



Com a novidade, uma das maiores casas do mercado editorial brasileiro passa a comercializar 19 títulos do escritor a partir de abril, incluindo as séries “As Crônicas de Gelo e Fogo” e “Wild Cards”, pelas quais Martin ficou mundialmente conhecido.



Ainda conforme o comunicado, os três livros iniciais de “As Crônicas de Gelo e Fogo” serão os primeiros a chegar às livrarias, com alterações pontuais no projeto gráfico. Já em novembro do ano passado, a Suma lançou no Brasil “Fogo & Sangue”, que se mantém, desde a semana de estreia, em algumas das principais listas de mais vendidos do País.



Final



No rastro da novidade no mercado editorial, vale lembrar que a série “Game Of Thrones”, produção da HBO adaptada da mais importante saga literária de George Martin, terá a oitava e última temporada exibida a partir do dia 14 de abril, pelo canal oficial do programa.



Desenvolvida por David Benioff e D.B. Weiss, a série leva o nome do primeiro volume da coleção e, curiosamente, prosseguirá com a narrativa mesmo com os dois últimos livros ainda não finalizados pelo autor. Resultado: um mistério enorme sobre os rumos da trama paira entre os fãs, inclusive os mais ferrenhos, gerando altas expectativas para o resultado final.



Recentemente, a HBO divulgou um teaser, em que é possível ver alguns dos aguardados momentos da série sendo apresentados, mirando em personagems como Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Arya Stark (Maisie Williams).

Veja o vídeo:



Veja as novas capas dos três primeiros livros da série "As Crônicas de Gelo e Fogo":

Livro 1 - A Guerra dos Tronos

Livro 2 - A Fúria dos Reis