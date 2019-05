Selo de Qualidade tem crescimento no número de inscritos

O Programa Selo de Qualidade em Serviços do Sebrae registrou este ano um total de 206 empresas inscritas dos ramos de alimentação fora do lar, hospedagem e eventos. Isso representa um crescimento de 22% em relação à edição do ano passado. Os números refletem o reconhecimento dos empresários quanto ao papel desempenhado pelo programa na melhoria do padrão de qualidade dos produtos e serviços das empresas do setor de turismo do Ceará, ao longo dos últimos 20 anos.

Em 2018, 169 empresas, entre hotéis, pousadas, restaurantes, bares e similares, barracas de praia e empresas organizadoras de eventos cearenses se inscreveram para participar do Selo de Qualidade em Serviços. Deste total, 140 conseguiram obter a certificação pela excelência na prestação dos serviços.

Na edição deste ano, o maior número de empresas inscritas é da capital cearense. São 71 empresas no total, sendo 43 na categoria alimentação fora do lar, 15 meios de hospedagem, 9 empresas organizadoras de eventos e 4 montadoras de eventos. Em seguida aparecem os territórios dos escritórios do Sebrae nas regiões Norte e do Cariri, com 25 empresas inscritas em cada uma. A região da Ibiapaba aparece logo em seguida, com 17 inscritas.

A região do Sertão Central conta com 15 empresas participantes este ano. Os regionais Metropolitano, Itapipoca e Litoral Leste tiveram 10 empresas inscritas em cada um. Já o escritório do Sebrae no Maciço de Baturité conta este ano com 8 participantes, seguido dos escritórios no Centro Sul e Jaguaribe, com 6 em cada, e do regional Crateús, com 3 empresas inscritas.

Certificação

O Selo de Qualidade em Serviços funciona como um processo educativo para empreendedores e funcionários das empresas, no qual durante o ano consultores especializados e credenciados ao Sebrae realizam visitas técnicas na empresa participante.

Nestas visitas, são avaliados mais de 200 itens relacionados ao funcionamento dos estabelecimentos, como o estado das instalações físicas, atendimento às normas de segurança, armazenamento e manipulação de alimentos, destino dos resíduos, boas práticas de atendimento, treinamento de funcionários, entre outros quesitos.

Durante o processo do Selo, as empresas recebem relatórios com sugestão de melhorias, e cada empresa participante também tem direito a capacitar dois colaboradores como auditor interno da qualidade, de forma a manter a excelência nos produtos e serviços da empresa. Além disso, as empresas que conseguirem cumprir mais de 80% dos requisitos em cada item avaliado poderão ser agraciadas com o Selo de Qualidade e participar da solenidade de entrega da certificação que é realizada sempre no mês de dezembro de cada ano.