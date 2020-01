Selena Gomez diz que sofreu 'abuso emocional' em namoro com Justin Bieber

Selena Gomez, 27, se abriu e falou sobre seu relacionamento com Justin Bieber em uma entrevista que foi ao ar neste domingo (26), antes do Grammy.

A cantora afirmou à National Public Radio que tem muito orgulho da música "Lose You To Love Me", que seria sobre seu término com Bieber, e disse que ela tem um significado diferente hoje, em comparação à época em que foi escrita.

"Não é uma música de ódio; é uma música que está dizendo 'eu tinha algo bonito', e nunca negaria que não era isso", afirmou Gomez. "Foi muito difícil e estou feliz que acabou".

Questionada sobre se enxerga seu namoro com Bieber como "uma das partes mais difíceis" de sua vida, Gomez disse que "não, porque eu encontrei força nisto."

"É perigoso permanecer com a mentalidade de vítima. E não estou sendo desrespeitosa, sinto que fui vítima de certos abusos", afirmou Gomez. A cantora foi questionada sobre se estava falando sobre um "abuso emocional", e ela confirmou: "Sim, e acho que é algo que eu tive que entender como uma adulta".

"Por mais que eu definitivamente não queira passar o resto da minha vida falando sobre isso, estou muito orgulhosa de poder dizer que me sinto mais forte do que já me senti, e que encontrei uma maneira de passar por isso com o máximo de graciosidade possível", concluiu.