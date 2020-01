Selena Gomez aparece com vestido de estilista brasileira em novo clipe de 'Rare'

O clipe da música "Rare", mais recente lançamento de Selena Gomez, 27, tem uma participação brasileira. Em seus Stories do Instagram, a cantora divulgou que o vestido que usou no vídeo é assinado pela estilista Helô Rocha.

A canção é a que dá nome ao novo álbum da cantora, "Rare", lançado junto ao clipe nesta sexta-feira (10). "Após quatro anos de altos e baixos, estou muito feliz de compartilhar essa música com o mundo. Espero que você use essa canção, que significa tanto para mim, como sua própria inspiração", disse Gomez.

Helô Rocha também compartilhou o vestido icônico em seu Instagram. Celebridades como Manu Gavassi reagiram à publicação: "EITAAAAA QUE CLOSE", escreveu a cantora. "Mentira????? Ela é tudo pra mim! Arrasou", comentou a apresentadora e atriz Maisa.

O último single lançado pela cantora foi "Lose You To Love Me", que pode ter sido inspirada em seu relacionamento com Justin Bieber. A música contém trechos como "Eu precisava te perder para me amar", "Eu dei tudo de mim e todos sabem disso" e "Em dois meses, você nos substituiu", o que fez fãs da artista concluírem que se trataria de uma música para o cantor, seu ex-namorado de anos, que agora está casado com uma fã, a modelo Hailey Bieber.