Selena Gomez anuncia lançamento de versão de álbum com músicas inéditas

Selena Gomez não conteve a emoção ao compartilhar com os seguidores, nas redes sociais, a data do lançamento de versão do álbum Rare, que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 9. "Muitos de vocês sabem o quão animada estava para lançar uma música chamada Boyfriend. É uma música alegre sobre se afundar e se reconstruir de novo e de novo no amor, mas também sobre saber que você não precisa de ninguém além de si mesma para ser feliz" publicou a cantora no perfil oficial no Instagram nesta segunda-feira (6).

Selena Gomez também explica que a música foi escrita muito antes da pandemia do novo coronavírus e que o trabalho não está em primeiro lugar na lista de prioridades da vida dela. "Escrevemos isso bem antes da crise atual, mas acho no contexto de hoje que eu quero ser clara: Boyfriend não está nem perto do topo da minha lista de prioridades. Como o restante do mundo, estou rezando por segurança, união e recuperação durante essa pandemia", declarou.



Na sequência, a cantora disse que vai doar parte da verba que arrecadar com o novo álbum para a luta contra a covid-19. "Vou doar pessoalmente para o Fundo de Recuperação da covid-19 e doarei também US$ 1 de cada venda em minha loja oficial a partir de agora. Rare (Deluxe), com Boyfriend, sai no dia 9 de abril", contou. Além da canção, duas faixas inéditas estarão no trabalho She e Souvenir.