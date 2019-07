Seleção nacional patrocinará novos projetos de música brasileira para 2020

Artistas, bandas e grupos de todo Brasil, que já atuam profissionalmente no mercado e desejam desenvolver, consolidar ou revigorar suas carreiras, podem concorrer ao edital Natura Musical. Com inscrições abertas de 2 a 19 de julho de 2019, a iniciativa oferecerá R$ 5,4 milhões em patrocínio, com a combinação de recursos próprios da marca e recursos incentivados para projetos de todo o território brasileiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de julho pela intenet.

Também abre espaço para projeto de mapeamento, desenvolvimento e registros de cenas musicais. As propostas inscritas no edital podem ter diversos formatos como álbum, EP, vinil, shows, turnês, clipes, além de pesquisas, séries de vídeos ou podcasts, documentários, mostras, residências artísticas, intercâmbios, oficinas e conferências.

Os projetos serão avaliados por uma rede de curadores formada por artistas, produtores, jornalistas e empresários do mercado musical. O anúncio dos selecionados será feito até dezembro de 2019.

“Buscamos por projetos que representem a diversidade e o vigor da produção atual da música brasileira. E Natura Musical vem para somar forças, para apoiar o trabalho de artistas, bandas e cenas que são porta-vozes do nosso tempo”, afirma Fernanda Paiva, gerente de Marketing Institucional da Natura. “Os projetos patrocinados têm nas mãos o potencial para fortalecer o legado da música brasileira e, ao mesmo tempo, injetar energia ao mercado, ampliar seu impacto e renová-lo”, completa.

Inscrições, regulamento e atendimento a proponentes

Inscrições abertas: de 2/7 até 19/7 (até às 17h, pontualmente), pelo site natura.sponsor.com

Mais informações:

(11) 5056-9816

editalnaturamusical@natura.net

O atendimento será realizado das 10h às 17h, durante o período de inscrições.