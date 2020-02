'Sei que é só amizade. Estou conformado', diz Victor Hugo sobre relação com Guilherme

Victor Hugo confessou nesta quarta-feira (14) que está conformado com a relação de amizade com o colega de confinamento Guilherme. O psicólogo disse estar apaixonado pelo modelo desde a festa do líder da última quarta-feira (12).

A conversa aconteceu na sala da casa entre Flayslane, Guilherme e Victor Hugo, enquanto outros brothers faziam o Raio-X. "Victor Hugo é apaixonadinho em você, né?", disse a cantora ao modelo.

"Ele sabe já. Mas sei que é só uma grande amizade. Estou conformado", afirmou Victor Hugo que em seguida abraçou Guilherme.

Após a festa do Líder, o psicólogo pediu ainda para dormir no quarto com o casal Guilherme e Gabi. Na manhã seguinte à confraternização, o modelo desabafou sobre o assunto com Pyong e Marcela. "Ele veio até me pedir selinho, não dá pra dormir com ele. Ele queria dormir junto comigo e a Gabi. Não tenho problema nenhum, só não quero ficar iludindo ele”, declarou.