Segundo dia de Festival Jazz & Blues tem trilha ecológica e show do Quinteto Aqualtune

A programação da 21ª edição do Festival Jazz & Blues segue neste domingo (23) com atividades durante todo o dia nos diversos polos do evento, em Guaramiranga e em Aquiraz.

As primeiras atrações do dia foram observação de pássaros e trilha ecológica. Para as crianças, o espaço Dó Ré Mi contou com atividades voltadas para o público.

Na AGUA, aconteceu a primeira atividade musical: palestra com o contrabaixista Jorge Helder sobre "Viver de Música". Fechando a programação da manhã, o Trio Corrente (SP) foi o convidado do "Café no Tom", com o jornalista Dalwton Moura.

Os shows começaram às 17h, com apresentação do Quinteto Aqualtune (CE) e Amaro Freitas Trio (PE). Às 21h, se apresenta o Trio Corrente (SP) e, às 23h, Casa do Blues (CE).

Aquiraz também recebe atrações do Festival. Neste domingo, teve oficina de improvisação com Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG), que se apresentou às 17h, junto de Lídia Maria.

A programação, em Guaramiranga, segue até terça-feira (25). Somente o Show das Nove tem venda de ingressos.

Programação:

Guaramiranga

Domingo (23)

7h30 - Observação de Pássaros e Trilha Ecológica

Local: Refúgio da Vida Silvestre Periquito Cara Suja / Campo do Batalha Guaramiranga

Apoio: Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

9h30 – Espaço Dó Ré Mi Atividades Infantis

Local: Cidade Jazz & Blues

10h – Palestra: “Viver de música” com Jorge Helder

Local: AGUA

11h – Café no Tom: Trio Corrente (SP)

Local: Restaurante Basílico

14h às 16h – Minicurso de Violão com João Paulo Moreno

Local: Auditório do IFCE Campus Guaramiranga

16h – Blitz Ecológica

Local: Pico Alto

Apoio: Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

16h – Ensaio Aberto: Trio Corrente

Local: Cidade Jazz & Blues

17h – Show das Cinco: “Elas, o Brasil e o Jazz” – Quinteto Aqualtune (CE) / “Rasif” - Amaro Freitas Trio (PE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

21h – Show das Nove: “Trio Corrente – 20 anos” - Trio Corrente (SP)

Local: Cidade Jazz & Blues

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

23h – Show das Onze: “Casa do Blues – 10 anos” – Casa do Blues (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

Segunda-feira (24)

9h30 – Espaço Dó Ré Mi Atividades Infantis

Local: Cidade Jazz & Blues

10h – Palestra-concerto: “Compositoras brasileiras” com Luísa e Natália Mitre

Local: AGUA

11h – Café no Tom: Casa do Blues (CE)

Local: Restaurante Basílico

14h às 16h– Minicurso de Violão com João Paulo Moreno

Local: Auditório do IFCE Campus Guaramiranga

16h – Ensaio Aberto: Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum

Local: Cidade Jazz & Blues

17h – Show das Cinco: “Chegada” - Duo Mitre (MG) / “Coisas do Brasil” - Nonato Lima e Sérgio Groove (CE/RN)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

21h – Show das Nove: “Invento +” - Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum (RJ)

Local: Cidade Jazz & Blues

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

23h – Show das Onze: “Future Flora” - Black Flower (BEL)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

Terça-feira (25)

9h30 – Espaço Dó Ré Mi Atividades Infantis

Local: Cidade Jazz & Blues

10h – Oficina de Gaita com Pablo Fagundes

Local: AGUA

11h – Café no Tom: Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG)

Local: Restaurante Basílico

14h às 16h– Minicurso de Violão com João Paulo Moreno

Local: Auditório do IFCE Campus Guaramiranga

16h30 – Maratona Jazz & Blues: Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG) / Trinca Brasília (DF) / De Blues em Quando (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

Aquiraz

Domingo (23)

10h – Oficina de Improvisação com Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG)

Local: Tapera das Artes

17h - Shows: “Viva” - Lídia Maria (CE) / “Alegria” - Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG)

Local: Teatro Tapera das Artes

Gratuito