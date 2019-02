Segundo Cocoricó Jazz Festival terá abertura neste sábado (2) 

A segunda edição do Cocoricó Jazz Festival começa neste sábado (2 de março), a partir das 18h, e segue até a próxima segunda (4). A programação acontece no Cantinho do Frango (Aldeota) e conta com atrações de referência local e nacional da música brasileira e jazzística.

O show de abertura, um tributo ao ícone jazzístico Miles Davis (1926-1991), reúne o renomado baixista Jorge Helder (Chico Buarque, Edu Lobo, Maria Bethânia), cearense radicado no Rio de Janeiro, ao lado dos músicos Márcio Rezende, Tito Freitas, Ricardo Abreu, Rafael Magoo e David Krebs. Na sequência, o guitarrista Cristiano Pinho e o violonista Manassés Sousa apresentam o espetáculo “Cordas de Aço”.

O restante da programação conta com os tributos ao músico mineiro Toninho Horta (domingo, 3), a Leonard Cohen e Bob Dylan (3); e às cantoras Nina Simone e Etta James (segunda, 4); além da apresentação da banda cearense Casa de Velho (4).

Nas três noites de shows, o jornalista e pesquisador Jotabê Medeiros (SP) vai autografar o livro "Apenas um Rapaz Latinoamericano" (Editora Todavia, 2017), biografia do poeta e compositor cearense Belchior (1946-2017).

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, Caio Napoleão, responsável pela organização do festival, comentou a peculiaridade e o bom humor do nome do evento (sem relação com a Turma do Cocoricó, programa infantil da TV Cultura). Ele ainda pontuou as motivações da curadoria do Cocoricó Jazz Festival e o apelo da programação como uma alternativa à folia tradicional na capital cearense.

Como foi escolhido o nome do festival? A ideia foi sua mesmo?

O nome veio pela referência bem humorada ao canto, o Cocoricó, dialogando com o nome da casa, Cantinho do Frango. É também uma característica do Cantinho trabalhar com nomes curiosos e bem humorados, tanto para os pratos e coquetéis, quanto para as faixas de programação musical da casa. Por exemplo, aqui não tem “happy hour”, como gostam de dizer em outros lugares. “Happy hour” é acima do equador. Aqui é “A Hora que o Galo Canta”. “A “Hora Feliz”.

A programação deste ano foi articulada de que forma? Qual foi o gancho pra trazer o Jorge Helder?

A programação foi montada a partir de sugestões de uma curadoria formada coletivamente por pessoas que amam a música e, em particular, o jazz. Eu, o saxofonista e professor Marcio Resende, o produtor e gestor cultural Márcio Caetano e o jornalista, compositor e produtor cultural Dalwton Moura. A presença do Jorge Helder, um músico que admiramos bastante, foi uma sugestão minha que o Marcio Resende aprovou. Marcio é amigo do Jorge e costuma tocar com ele, quando ele vem a Fortaleza (o baixista tem família na cidade). Ligamos e o Jorge topou, o que nos deixou muito felizes.

O violonista cearense Manassés Sousa se apresenta ao lado do conterrâneo Cristiano Pinho

A tradição do Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga (que chega a 20ª edição em 2019) de certa forma estimula que outros eventos afins aconteçam no Ceará durante o Carnaval?

Sem dúvida é uma influência, e muito positiva. Tanto que já fui algumas vezes ao Festival de Guaramiranga. E gosto do jazz também, sou um ouvinte do gênero. Temos nas paredes do Cantinho do Frango quadros relacionados ao jazz, como um painel especial sobre o Miles Davis e o disco “Kind of Blue” (1959), como a capa do “Time Out” (1959), do Dave Brubeck, a “Árvore do Jazz”, que conta a história do jazz com uma cronologia esmiuçada, super detalhada. Temos muitos vinis de jazz e, como só tocamos música de vinil, o próprio público pode escolher esses discos pra escutar. (E ainda) mantemos na casa shows de jazz ao longo do ano: acreditamos nos músicos cearenses, na enorme qualidade do trabalho deles.

Serviço

II Cocoricó Jazz Festival

De sábado (2) a segunda (4), a partir das 18h, no Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71, Aldeota). Couvert: R$ 20 (para 1 show) e R$ 30 (para 2 shows). Contato: (85) 3224.6112

Programação

Sábado (2)

18h - Tributo a Miles Davis, com Marcio Resende, Jorge Helder, Tito Freitas, Ricardo Abreu, Rafael Magoo e David Krebs

20h - Cristiano Pinho e Manassés, com o show "Cordas de Aço"

Domingo (3)

18h - Tributo a Toninho Horta (70 anos de nascimento), com Jorge Helder, Marcio Resende, Tito Freitas, Hermano Faltz, David Krebs

20h - Tributo a Leonard Cohen e Bob Dylan, com Oscar Arruda e a Bird on The Wire Band: Natasha Maciel, Clau Aniz, Ayrton Pessoa, Yuri Kalil

Segunda (4)

18h - Banda Casa de Velho

20h - Tributo a Nina Simone e Etta James, com Nayra Costa, Marcio Resende, Jorge Helder, Tito Freitas, Hermano Faltz, David Krebs