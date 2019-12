Segunda edição do projeto Chá de Afetos, da Aliás Editora, acontece nesta quinta-feira (19)

Acontece nesta quinta-feira (19), a partir das 19h, na Matinê 12, a segunda edição do projeto Chá de Afetos. Idealizada e realizada pela Aliás Editora, a ação, com frequência mensal, tem como objetivo estreitar o diálogo sobre diversidade de temas a partir do resgate do hábito de sentar na calçada para conversar.

A primeira edição contou com a participação da escritora Tércia Montenegro, que falou sobre vivências relacionadas à palavra vento. Desta vez, serão as escritoras Ana Karine Souto e Érica Machado que ocuparão o espaço central, discutindo sobre artesania a partir das perspectivas alimentadas individualmente por elas e mesclando as impressões com o público presente.

Ana Karine Souto é psicóloga, arteterapeuta e escritora. Neste ano, compôs a antologia “Sibilas”, publicada pela Aliás. Além disso, integra o coletivo Artesania Psicologia Analítica, cujo compromisso ancora-se na disseminação da psicologia fundada pelo suíço Carl Gustav Jung no Ceará.

Por sua vez, Érica Machado, apesar de nascida no Piauí, é radicada em solo cearense. Graduada em Psicologia, possui como campos de interesse assuntos que perpassem a cultura, arte, espiritualidade, dança e escrita. É sócio-diretora do coletivo de psicólogas Artesania Psicologia Analítica, promovendo encontros e ações na área.

Aconchego

A ideia do Chá de Afetos é ser um espaço horizontal de trocas e partilhas a respeito de variedade de temáticas.

O diálogo entre os participantes é complementado pela apreciação de diversos sabores de chá servidos durante o encontro, criando uma aconchegante atmosfera de aproximações.

Serviço

Segunda edição do Chá de Afetos

Nesta quinta-feira (7), às 19h, na Matinê 12 (Avenida 13 de Maio, 1422 - entrada pela Rua Barão de Aratanha). Entrada gratuita