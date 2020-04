Secultfor disponibiliza livros de Monteiro Lobato em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil

Em alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril em homenagem ao aniversário de Monteiro Lobato, a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), disponibiliza dez clássicos do escritor de forma online e gratuita.

As histórias abordam o universo dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo. Entre os livros,, de domínio público, estão "O Saci" (1921), "O Marquês de Rabicó (1922), "Reinações de Narizinho" (1931), "Caçadas de Pedrinho" (1933), "Emília no País da Gramática" (1934), "Histórias de Tia Nastácia" (1937), "Serões de Dona Benta" (1937), "O Picapau Amarelo" (1939), "Aritmética da Emília" (1935) e "Dom Quixote das Crianças" (1936).

A ação é uma iniciativa da Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel e busca promover a leitura e o entretenimento do público infantil durante o período de isolamento social por causa do coronavírus, além de introduzir a nova geração de crianças ao mundo dos clássicos da literatura infantil brasileira.