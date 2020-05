Secult lança plataforma online para exibição de conteúdos digitais do Cultura Dendicasa

A plataforma “Cultura Dendicasa” será lançada neste sábado (23) para reunir os 400 conteúdos digitais selecionados por meio do “Edital Cultura Dendicasa: Arte de Casa para o Mundo”, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult). Além disso, o portal também apresenta notícias e agenda de programação online da Rede de Equipamentos da Secretaria.

Ao reconhecer a cultura como um direito fundamental, a iniciativa visa garantir esse acesso mesmo no contexto do isolamento social necessário para o enfrentamento do Coronavírus, contribuindo assim com a maior visibilidade da arte e da cultura cearense.

O Portal "Cultura Dendicasa", semelhante a uma plataforma de streaming, pode ser acessado pelo link: http://culturadendicasa.secult.ce.gov.br, a partir do dia 23 de maio. De acordo com a Secult, o acervo em formato digital é um espaço para desfrutar a diversidade artística e cultural produzida no Estado, além de agregar, difundir e preservar a memória e patrimônio da cultura cearense.

A plataforma reunirá os 400 projetos artísticos e culturais selecionados por meio do “Edital Cultura Dendicasa: Arte de Casa para o Mundo”. A cada semana, serão disponibilizados 40 destes conteúdos digitais cearenses. A programação conta com espetáculos, áudios, exposições e publicações, de diferentes segmentos culturais e linguagens artísticas como música, dança, teatro, fotografia, circo, literatura, entre outras.

Notícias referentes às políticas culturais também estarão disponíveis no novo portal, além das programações oferecidas pela Rede de Equipamentos da Secult, que inclui o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o Theatro José de Alencar, o Cineteatro São Luiz, Porto Dragão, bem como a Casa de Saberes Cego Aderaldo e a Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira, localizados no interior do Estado.

Serviço

Lançamento do Portal Cultura Dendicasa

Sábado (23)

Acesse: http://culturadendicasa.secult.ce.gov.br