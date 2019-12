Secult lança editais para reconhecer iniciativas de povos indígenas e tradições afro-brasileiras

A Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult) lançou os editais do I Prêmio Expressões Culturais Afro-Brasileiras do Ceará e do I Prêmio Culturas Indígenas do Ceará, com os objetivos de valorizar as formas de expressão e celebrações de coletivos negros, além dos saberes dos povos indígenas.

Os dois prêmios receberão recursos de R$ 500.000,00. No I Prêmio Expressões Culturais Afro-Brasileiras do Ceará serão 32 prêmios, onde serão reconhecidas iniciativas da sociedade civil. Já o I Prêmio Culturas Indígenas do Ceará terá uma premiação de forma bienal e somente os povos indígenas cearenses poderão concorrer.

Os documentos relacionados aos editais podem ser conferidos no site da secretaria. O primeiro recebe inscrições até o dia 10 de janeiro de 2020. Enquanto isso, o segundo, tem o período de inscrições encerrado no dia 30 de dezembro deste ano.