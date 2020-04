Secult-Ceará seleciona projetos voltados à cultura e educação infantil

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult CE) segue com inscrições abertas para o "Edital Cultura Infância 2020". O objetivo é oferecer suporte financeiro a projetos que sejam desenvolvidos no âmbito da cultura infantil. O prazo é até 27 de abril.



Os projetos devem atuar em três categorias disponíveis. O primeiro trata de "criação, produção, circulação e fruição", "formação e pesquisa" e "memória cultural". 50% das iniciativas selecionadas serão do interior do Estado, independentemente de sua categoria.

Serão escolhidas 36 propostas. Os recursos do edital são do Tesouro Estadual no programa 421 – Promoção e Desenvolvimento da Arte e Cultura Cearense. O financiamento é de R$ 1,5 milhão.O edital é garantido pela Lei nº 16.322, que institui o Plano Cultura Infância no Estado do Ceará.

A "Cultura Infância" contempla crianças com faixa etária compreendida entre zero e 12 anos de idade.

"A criança, dentro desse escopo, é entendida como sujeito histórico-cultural e de direitos com prioridade absoluta, produtor de cultura e capaz de desenvolver suas diversas linguagens. O brincar se destaca como a sua principal linguagem e neste sentido, a criança constrói suas compreensões e significações do mundo e de si própria e interage com outras crianças e com os outros membros da sociedade. De igual relevância, deve-se considerar as manifestações artísticas e culturais produzidas e fruídas pela criança, com a criança e para a criança", explica a Secult CE.

Serviço

Edital Cultura Infância 2020. Inscrições até 27 de abril pelo site.

Tutorial para quem deseja se inscrever: aqui.