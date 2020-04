Secult-Ceará lança estudo para avaliar impactos da pandemia na economia da cultura

Identificar e estudar os impactos da pandemia no setor cultural cearense. Esse é o objetivo do estudo organizado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult - CE). Lançado nesta quarta-feira (1), a iniciativa quer ouvir artistas, produtores culturais, técnicos e demais profissionais envolvidos com a arte e cultura no Estado.

Os dados serão levantados via aplicação de formulários online. O compromisso é dimensionar o efeito das medidas adotadas para enfrentamento do Coronavírus no campo cultural. Diante de um cenário inédito, como propor medidas para o setor com eficácia e precisão?

Já num segundo momento, o estudo coletará informações dos gestores de equipamentos culturais e secretários de cultura dos municípios cearenses.

A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio a economia gerada pela cultura. No Ceará, o cancelamento de espetáculos, peças e shows estagnou toda uma cadeia produtiva. Inúmeros profissionais pararam de trabalhar. Do porteiro ao músico que faz um tradicional "voz e violão".

Organização

Em difícil situação, estes trabalhadores se mobilizaram. Uniram-se em torno de ações solidárias, casos dos movimentos "Crise do Humor Cearense" e "Rede de Apoio aos Artistas". Em cartas distintas, o Fórum Cearense de Teatro e o movimento #TodosPelaCulturaCE cobraram de entidades públicas e privadas algum tipo de providência.

O estudo chega um dia depois de a Secult abrir as inscrições para o "Festival Cultura DendiCasa".

Em nota, a coordenadora de Economia da Cultura de Secult, Laízi Fracalossi, alerta para a necessidade de dialogar com os setores público e privado.

"Quanto mais respostas tivermos, mais temos chances de termos um retrato fiel do impacto dessa pandemia no setor cultural. Buscar soluções que atendam de forma mais fidedigna as demandas do setor”, destaca a gestora.

Segundo a coordenadora, a pesquisa ajuda a descobrir qual o número e perfil de profissionais e de famílias que estão em situação precária. "Teremos mais certeza sobre o caminho que devemos seguir”, conclui.