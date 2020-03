Secult abre inscrições para o Edital Ceará Junino 2020

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) abriu as inscrições para o XXII Edital Ceará Junino - 2020, que se insere nas políticas de reconhecimento e promoção do patrimônio imaterial cearense. As inscrições seguem até o dia 23 de março e são feitas no site. No total, serão selecionados 145 projetos de todo o Ceará, sendo 124 de quadrilhas juninas e 21 de Festivais Regionais de Quadrilhas Juninas.

Para participar das categorias de Quadrilhas Junina é preciso ser pessoa física, maior de 18 anos, residente e domiciliada no Estado do Ceará há, no mínimo, dois anos, com atuação comprovada como organizador, produtor ou brincante envolvido no grupo e projeto inscrito, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos com sede, foro e efetiva atuação no Estado do Ceará, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) há pelo menos dois anos. É necessário ainda apresentar expressamente nos seus atos constitutivos finalidade ou atividade de cunho artístico e cultural.

Já na categoria Festival Regional de Quadrilhas Juninas, um único projeto deve ser inscrito pela Prefeitura ou órgão da Administração Municipal Direta ou Indireta, exclusivamente neste grupo.

Na sua 22ª edição, o Edital Ceará Junino é uma ação continuada de fomento à valorização de grupos e manifestações próprias do ciclo junino como quadrilhas juninas adulta, infantil e da diversidade, festival regional, dentre outras expressões da cultura tradicional popular.