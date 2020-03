Secretaria do Turismo mantém Projeto Pôr do Sol; Moto Encontro Iracema é cancelado

A programação do Projeto Pôr do Sol deste domingo (15) está mantida, conforme informou a assessoria de comunicação da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor).

O evento acontece aos domingos, no Mucuripe, e conta com apresentações do pianista Felipe Adjafre e convidados. Nesta edição, o músico recebe Jéssik Sousa e Márcio Campos.

Já o Moto Encontro Iracema, que aconteceria neste sábado (14), no Estoril, foi cancelado por conta da altas chances de chuvas hoje.

O encotro reúne amantes do motociclismo, além de programação musical.