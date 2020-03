Secretaria da Cultura do Ceará empossa os primeiros servidores concursados da pasta

É tempo de novos ares para a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE). Aconteceu ontem (10), em solenidade no Palácio da Abolição, a posse dos primeiros servidores concursados da pasta que, apesar da longevidade – foi instituída em 1966, tornando-se a primeira de caráter estadual do País – ainda não havia realizado concurso público para a casa.[

No total, foram 96 profissionais admitidos. Eles passarão a atuar nas carreiras de analista de cultura em diferentes áreas, compreendendo cinema e audiovisual, letras, música, comunicação social, além de sociologia, museologia, engenharia civil e conservação, entre outros campos.

Enfatizada pelas autoridades presentes no evento como “uma conquista histórica”, a iniciativa cumpre a Meta número 2 de lei do Plano Estadual de Cultura e foi destacada pelo governador Camilo Santana, em discurso, como uma ação que vai na contramão do que está acontecendo no Brasil.

"Estamos vivendo um momento em que estão esvaziando a cultura brasileira, e eu tenho dito: a cada momento que esvaziar a cultura desse País, nós vamos aumentar o espaço da cultura e da arte aqui no Estado do Ceará”, afirmou.

Não à toa, durante entrevista, o gestor disse que, com a admissão dos novos servidores, a pasta deve ser fortalecida.

“A partir de agora, temos um quadro próprio da Secretaria da Cultura, com servidores em funções específicas para cumprir uma missão. São mulheres e homens que terão de servir à população na inserção do público muitas vezes marginalizado da sociedade, dando uma oportunidade de transformação na vida de cada um”, completou.

Logística

Conforme o edital do concurso, o cargo a ser ocupado é exclusivo e serão 40 horas semanais de trabalho. Com a realização do certame, foi dado um primeiro passo e, agora, juntamente com os servidores, a associação que os representa e a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), acontecerá o processo para a Criação do Plano de Cargos e Carreiras.

Secretário da Cultura do Ceará, Fabiano Piúba explicou que há uma agenda muito importante a ser cumprida no que toca à infraestrutura cultural do Estado – entre os equipamentos que destaca, estão a Estação das Artes, novo complexo cultural de Fortaleza, com obras iniciadas em agosto do ano passado; e a Casa de Antônio Conselheiro, em Quixeramobim, com planejamento de ser entregue ainda neste semestre – o que torna a chegada dos novos profissionais muito bem-vinda.

“É um número que está trazendo condições para que a Secretaria possa ter mais oportunidades de qualificação da gestão. Por meio de editais e dos instrumentos de fomento, além da chegada desses servidores, vamos ter um aprimoramento dos fluxos e de processos, diminuindo os tempos. São pessoas que chegam num momento crucial para darmos um salto de qualidade”, disse Piúba.

Por meio de discurso em que evocou importantes nomes da cultura, Fabiano também refletiu sobre o compromisso da pasta que comanda, citando, neste caso, o líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak.

“Digo para os novos servidores e servidoras que estão chegando que nossa primeira tarefa como funcionários é ajudar na missão de adiar o fim do mundo com a nossa capacidade de cantar, de dançar e de fazer chover. Porque a arte é o que resiste e não combina com censura”.

Processos

Agora, após a posse, os servidores cumprirão uma agenda de formação, em parceria com a Escola de Gestão Pública, para passarem por capacitação. Amanhã, no Theatro José de Alencar, acontece a aula inaugural desse ciclo qualificativo, onde serão repassadas informações sobre como cada um atuará.

Historiadora, Carla Vieira é uma das novas empossadas. Na fala, a expectativa por iniciar os trabalhos. “É uma realização, por ter a chance de ajudar a construir políticas públicas para a cultura do Estado do Ceará, que tem sido um farol para o resto do Brasil”.

Em sintonia, o antropólogo Emanoel Bastos festeja a conquista. “É um avanço porque abraça a cultura como uma política importante para alcançar as políticas de desenvolvimento, sobretudo no momento atual”.

Por fim, a futura analista de cultura em Letras, Elisabete Sampaio, encara ser um desafio. “É a secretaria mais antiga e nunca havia acontecido um concurso. Mas agora isso está acontecendo e a cultura é um grande diferencial para melhorar a situação do Estado”.