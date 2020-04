Secretaria da Cultura de Fortaleza realiza contação de histórias online para crianças

Que tal reunir a criançada e toda a família para assistir a boas histórias por meio do celular? Durante todas as quinta-feiras deste mês, isso será possível.

Nesses dias, a começar por este dia 2, a partir das 9h, o contador de histórias da Biblioteca Pública Dolor Barreira, Chicão Oliveira, promete entreter crianças de todas as idades com fábulas, brincadeiras, performances e charadas.

A atividade será postada no instagram e nas contas de Facebook da Dolor Barreira e da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

O órgão, inclusive, é o idealizador da iniciativa, que consiste em levar entretenimento ao público infantil em meio ao isolamento social, atendendo determinação de decreto publicado no Diário Oficial do Município, pela Prefeitura de Fortaleza, que determina ações emergenciais de combate à Covid-19.

Além dessa ação, a pasta também transpõe outras atividades para o formato online, como o projeto “Quadrinhos em Foco”, também da Biblioteca Dolor Barreira, que promove a discussão sobre o universo dos quadrinhos, editoras e autores icônicos.

O conteúdo será divulgado todas as terças-feiras, às 9h, nas redes sociais da Secultfor.

Serviço

Contação de histórias, com Chicão Oliveira

Todas as quintas-feiras, a partir das 9h, no Instagram e Facebook da Secultfor (@secultfor)