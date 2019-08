Sebrae realiza seminário sobre esporte e gestão empreendedora

O Sebrae/CE realiza, nos dias 30 e 31 de agosto, o Seminário Esporte e Gestão Empreendedora. O evento pretende reunir palestrantes e expositores do mercado esportivo em uma programação gratuita no Centro de Negócios do Sebrae – Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema. Na oportunidade, também será realizada a entrega dos kits dos corredores inscritos na Corrida 21k Terra da Luz - Meia Maratona Turística de Fortaleza.

Na programação do seminário, palestras com nomes que são referência nacional em esporte e gestão, como a medalhista olímpica Magic Paula, do Instituto Passe de Mágica, o 1º montanhista nordestino a chegar ao cume do Everest, Rosier Alexandre e Neide Santos, do projeto Vida Corrida, que desde 1999 vem mudando a vida de crianças e mulheres do Capão Redondo (SP), por meio do esporte.

Além das palestras, o evento contará também com oficinas, debates, apresentações culturais e a realização de uma feira esportiva com expositores de vários segmentos como assessorias esportivas, clínicas de fisioterapia, especialistas em nutrição, moda fitness, alimentação, entre outros.

O Seminário Esporte e Gestão Empreendedora é uma realização do Sebrae, em parceria com a Nova Letra, Instituto Esporte Mais e o apoio da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado do Ceará. As inscrições são gratuitas e as vagas para as palestras são limitadas. Os interessados no evento podem conferir mais informações no site bit.ly/SeminarioEsporte19.

Corrida 21k Terra da Luz

O Seminário Esporte e Gestão Empreendedora faz parte da programação que antecipa a realização da Corrida 21k Terra da Luz - Meia Maratona Turística de Fortaleza, que será realizada no dia 1º de setembro. Reconhecida por unir esporte e turismo na capital cearense, a corrida espera receber cerca de quatro mil atletas nesta edição.

Serviço

Seminário Esporte e Gestão Empreendedora

Data: 30 e 31 de agosto

Hora: 8h às 19h

Local: Centro de Negócios do Sebrae - Av. Monsenhor Tabosa, 777 - Praia de Iracema

Mais informações: bit.ly/SeminarioEsporte19