Sebrae realiza o I Festival Gastronômico Menu Ipu

Os dias de hoje (6) e amanhã (7) serão de boas experiências gastronômicas e culturais para o município de Ipu, localizado a 257km de Fortaleza. Isso porque o Sebrae/CE, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ipu, realizará nesses dois dias o I Festival Gastronômico Menu Ipu – Sabores, saberes e fazeres. O evento acontecerá na Praça de Iracema, levando ao público uma programação gratuita com oficinas interativas, feira gastronômica, degustação de produtos, apresentações culturais, entre outras atividades.

Primeiro festival gastronômico da Serra da Ibiapaba, o Menu Ipu tem como objetivo contribuir para a alavancagem da economia local por meio do fortalecimento da cadeia produtiva do turismo, estimulando os empreendimentos de alimentação fora do lar a atuarem com foco na experiência gastronômica – Food Experience. O festival também busca possibilitar uma maior aproximação comercial entre os atores que compõem os elos da cadeia produtiva.

Além da gastronomia, o Festival Menu Ipu visa colaborar com o fortalecimento do artesanato e das demais representações culturais presentes na região, enquanto atividades econômicas e criativas. Para isso, o evento conta com um espaço temático dedicado à exposição e comercialização do artesanato de Ipu e região, proporcionando a vivência do processo de produção e a interação com o público presente no festival.

Nos outros espaços temáticos do festival, o público poderá conferir pocket shows realizados por instituições parceiras do evento, oficinas gastronômicas interativas, produtos de empreendedores e produtores da agricultura familiar, além de estandes sobre esportes de aventura, educação ambiental e os atrativos turísticos, culturais e ecológicos de Ipu e da Rota Mirantes da Ibiapaba, que reúne os equipamentos e atrativos turísticos dos municípios de Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará.

Serviço

I Festival Gastronômico Menu Ipu - Sabores, saberes e fazeres

Data: 6 e 7 de dezembro

Horário: A partir das 19h

Local: Praça de Iracema - R. Cel. Liberalino - Centro de Ipu