Sebrae realiza inscrições para rodada de negócios de artesanato no Cariri

Estão abertas as inscrições para participar da Rodada de Negócios de Artesanato do Nordeste. O evento será realizado de 24 a 26 de outubro no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, município do Crato. Podem se inscrever para participar da rodada artesãos dos estados da Região Nordeste e compradores que atuam no mercado local e nacional de compra e venda de artesanato. A seleção dos participantes será realizada por meio de editais públicos disponíveis no site do Sebrae.

Ao todo, serão selecionados até 90 artesãos, sendo 40 da região do Cariri, 30 de outros municípios do Ceará e 20 dos demais estados do Nordeste. Também serão selecionados até 30 compradores de todo o país. De acordo com o analista do Sebrae, Édio Callou, a ideia da rodada é aproximar estes compradores e vendedores de artesanato, para promover e atrair novos mercados para artesãos do Cariri, Ceará e Nordeste.

“Esta é uma forma direta de estabelecer contato entre empresas compradoras e vendedoras que possuem interesses comuns ou complementares. Uma grande oportunidade para artesãos do Nordeste estarem realizando contatos de negócio com compradores de todo o país”. Segundo ele, as rodadas de negócios de artesanato ocorridas no Cariri vêm num crescente de participação e volume de negócios, já chegando a contabilizar cerca de R$ 1 milhão de negócios em rodadas anteriores.Além da possibilidade de negócios com os compradores, os artesãos também terão a oportunidade de participar de uma feira aberta ao público. Já os compradores, além do contato direto com os artesãos, também participarão de visitas técnicas para conhecer alguns ateliês de produção artesanal do Cariri.



Serviço

Rodada de Negócios de Artesanato do Nordeste

Data: 24 a 26 de outubro de 2019

Informações: www.ce.sebrae.com.br