Sebrae realiza Fórum de Educação Empreendedora em Limoeiro do Norte

O Sebrae/CE realizará no próximo dia 4 de outubro mais uma edição do Fórum de Educação Empreendedora, evento que é uma oportunidade para discussões sobre o papel da educação em um contexto de mudanças e inovações. O Fórum, que acontece na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (UECE/FAFIDAM), em Limoeiro do Norte, conta com uma programação voltada para a formação de professores e demais profissionais de educação da Região Jaguaribana.

Com o tema “A Educação para um Mundo Exponencial”, a palestra de abertura do Fórum será comandada pelo professor José Motta Filho, mestre em Tecnologias Emergentes em Educação, pela Must University, e especialista em Gestão Escolar, pela FAE Business School. Além da palestra magna, o professor José Motta também ministrará a oficina “Metodologias Ativas de Ensino” para professores estudantes de educação.

A segunda oficina a ser ofertada pelo Fórum tem como tema “Tendências da Educação Empreendedora” e será ministrada por Mônica Arruda Lima, analista técnica do Sebrae/CE e especialista em Moderna Educação pela PUCRS.

PNEE

A realização do Fórum de Educação Empreendedora é uma das ações realizadas pelo Sebrae/CE, por meio do Programa Nacional da Educação Empreendedora - PNEE. O Programa busca desenvolver novas competências, habilidades e atitudes empreendedoras para contribuir com a construção do projeto de vida das pessoas, tanto pessoal quanto profissional.

As ações do PNEE também proporcionam o empoderamento e o desenvolvimento de novas formas de pensar e agir, conectando os jovens estudantes a conteúdos inovadores, metodologias ágeis e ferramentas que são capazes de estimular o surgimento de novos modelos de negócio, bem como de desenvolver comportamentos empreendedores e intraempreendedores.

Programação

10h às 12h - Palestra Magna: A Educação para um Mundo Exponencial

14h às 16h: Oficina: Metodologias Ativas de Ensino

14h às 16h: Oficina: Tendências da Educação Empreendedora

Serviço

Fórum de Educação Empreendedora

Data: 4 de outubro de 2019

Horário: 10h às 16h

Local: Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (UECE/FAFIDAM): Av. Dom Aureliano Matos, 2058 - Centro, Limoeiro do Norte