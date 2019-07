Sebrae promove Seminário de Gestão Pública na região do Cariri

A cidade de Juazeiro do Norte receberá nesta terça-feira (30) o Seminário Gestão Pública– Gerando oportunidades, negócios e renda. O evento é uma iniciativa do Sebrae/CE em parceria com as prefeituras municipais de Juazeiro do Norte e Cedro. A ideia do evento, que será realizado das 8h às 13h no Hotel Iu–á, é difundir boas práticas de gestão pública, com foco no desenvolvimento regional, geração de oportunidades, negócios e renda.

Na oportunidade serão realizadas palestras, mesas de debates e apresentação de casos de sucesso com especialistas, como a economista Tania Bacelar de Araujo, a socióloga Tânia Zapata, o presidente da Fundação Casa Grande, Alemberg Quindins, e o diretor técnico do Sebrae, Alci Porto. Durante o evento, também será realizada a solenidade de entrega do Prêmio Prefeito Empreendedor aos prefeitos de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, e do Cedro, Nilson Diniz. Além disso, será feito o lançamento da cartilha “Vender para os Municípios é um ótimo negócio”, produzida pelo Sebrae.

SERVIÇO

Seminário de Gestão Pública– Gerando oportunidades, negócios e renda

Data: 30/07/2019

Horário: 8h às 13h

Local: Iu-á Hotel- Rua Arnóbio Barcelar Caneca, 800 - Lagoa Seca, Juazeiro do Norte

Programação

8h– Credenciamento

8h30 às 9h- Cerimônia de Abertura: Entrega do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor aos Prefeitos José Arnon Cruz Bezerra de Menezes e Francisco Nilson Alves Diniz

Painel 1: Desenvolvimento regional e territorial

9h às 9h45- Visão Regional do Desenvolvimento – Contextualizando a Região Nordeste

Palestrante: Profª. Dra. Tania Bacelar de Araujo – Economista

Debatedores: José Arnon Cruz Bezerra de Menezes - Prefeito de Juazeiro do Norte

Francisco Nilson Alves Diniz- Prefeito de Cedro/CE e Presidente da APRECE

Painel 2: Inovação no território

10h05 às 10h35- Experiência de Juazeiro do Norte

Palestrante: Michel Araújo - Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte/CE;

10h35 às 11h05- Garagem LAB

Palestrante: Ermeson Silva - Coordenador de Inovação da Faculdade Paraiso de Juazeiro do Norte

Debatedor: Alci Porto Gurgel Junior - Diretor Técnico SEBRAE/CE

Painel 3: Governança Territorial

11h05 às 11h35- Experiência da Fundação Casa Grande: Papel dos Pequenos Municípios no Envolvimento da Juventude

Palestrante: Alemberg Quindins- Presidente Fundação Casa Grande

11h35 às 12h15- Papel do Turismo no Desenvolvimento Regional como Indutor de Emprego e Renda no Cariri

Palestrante: Profª. Tania Regina Zapata – Socióloga

Debatedor: José Bezerra Feitosa Júnior – Secretário de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte

Lançamento Cartilha “Vender para os Municípios é um ótimo negócio” - Antonio Elgma de Araújo - Analista SEBRAE/CE

Sebrae e Prefeitura de Sobral realizam lançamento da Fenaiva

O Sebrae/CE e a Prefeitura Municipal de Sobral realizam na próxima quarta-feira (31), no Buffet Dona Flor, o lançamento da Feira de Negócios do Vale do Acaraú - Fenaiva 2019. O evento que é a maior feira de empreendedorismo da região Norte, chega este ano a sua 32ª edição tendo o desafio de fomentar negócios, incentivar a conectividade dos empreendedores e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios.

Durante o evento de lançamento serão apresentados o conceito, a programação e os espaços da feira, que será realizada de 22 a 24 de agosto. Na oportunidade, também será realizada a palestra Como conquistar seu Everest, com o montanhista e consultor de empresas, Rosier Alexandre.

SERVIÇO

Lançamento da 32ª edição da Feira de Negócios do Vale do Acaraú - Fenaiva 2019

Data: 31 de julho de 2019

Horário: 19h

Local: Buffet Dona Flor - R. Iolanda P. C. Barreto, 295- Derby Clube, Sobral