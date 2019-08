Sebrae promove Seminário de Desenvolvimento da Indústria da Moda

Com o intuito de contribuir para a melhoria da competitividade das empresas cearenses da indústria da moda, o Sebrae/CE realiza no dia 13 de agosto, das 14h às 20h, o Seminário de Desenvolvimento da Indústria da Moda do Ceará. O evento contará com a realização de palestras de especialistas que abordarão temas como transformação digital, e-commerce e acesso à internacionalização dos negócios da moda. O Seminário será realizado no auditório Esmeralda, na Fábrica de Negócios, localizada no Hotel Praia Centro, na Av. Monsenhor Tabosa, 740 – Praia de Iracema.

De acordo com o analista do Sebrae/CE, Ivan Moreira, a ideia do evento é proporcionar aos empreendedores cearenses do segmento o acesso a informações sobre as mudanças e os desafios do mercado da moda, em especial as novas formas de consumo dos clientes nativos digitais. “O evento acontece em um momento estratégico para o segmento, uma vez que os negócios da moda cearense enfrentam um cenário de dificuldades de competitividade no mercado nacional e de acesso ao mercado internacional, que têm impactado negativamente no volume de negócios, na queda da produção e no consumo, com reflexos na sobrevivência e sustentabilidade das micro e pequenas empresas da moda”.



Segundo ele, o seminário se soma a um conjunto de iniciativas que vêm sendo realizadas pelo Sebrae, juntamente com parceiros como a FIEC e os Sindicatos Empresariais do segmento, no sentido de ajudar as empresas cearenses a estabelecerem planos de inovação nos seus negócios e melhorias nos processos de gestão visando enfrentar este cenário adverso. “Acreditamos que o conhecimento e a inovação são os caminhos para que as empresas cearenses, em especial os pequenos negócios, consigam se preparar para melhorar a sua performance e alcançar fatias de consumidores tanto no mercado interno como no externo”.

O Seminário de Desenvolvimento da Indústria da Moda tem apoio local da FIEC, SINDCONFECÇÕES, SINDROUPAS e SINDCALF. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pela internet: Clique aqui!

Palestras:

-Impactos da Transformação Digital na Indústria da Moda

Palestrante: Paulo Kendzerski

A palestra visa apontar as oportunidades para aprimorar a comunicação das indústrias do vestuário com os seus consumidores, abordará a Maturidade da Transformação Digital da indústria da Moda do Ceará e a sua importância para o desenvolvimento e competitividade dos negócios da moda.



-E-commerce para o Setor da Moda

Palestrante: Aldo Pacheco

Na palestra serão apresentados os principais passos para a montagem de um E-commerce de sucesso no setor da moda, passando por escolha de produtos, precificação, logística, marketing, marketplaces, meios de pagamentos, legislação e plataforma. A palestra também abordará quais os pontos de atenção que a empresa deve focar para atrair o público-alvo e efetivar a operação de modo eficiente.

-Made In Ceará – Como levar o seu produto para o Mercado Exterior

Palestrante: Andressa Rando Favorito

Serão apresentadas quais as oportunidades e os desafios que o mercado internacional impõe para que a marca “Made In Ceará”, principalmente as fabricadas por pequenas empresas da indústria da moda, possam acessar com competitividade o mercado externo.



-Case de Sucesso da marca “Made In Portugal”

Palestrante: António Braz Costa

A palestra constará da apresentação do “case study” de sucesso da marca “Made In Portugal”, que alcançou notoriedade e reputação internacional, colocando as indústrias têxtil e do vestuário português como as mais transformadoras e mais avançadas, sendo estudado por escolas de negócios e universidades em todos os continentes.

SERVIÇO

Seminário de Desenvolvimento da Indústria da Moda

Data: 13 de agosto de 2019

Horário: Das 14h às 20h

Local: Fábrica de Negócios - Av. Monsenhor Tabosa, 740 - Praia de Iracema, Fortaleza

Inscrições: Formulário de Inscrições

Mais informações: (85) 3255-6681