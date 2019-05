Sebrae promove rodada de negócios de turismo na região do Cariri

Representantes de agências e operadores de turismo nacionais e da região Nordeste estarão participando, do dia 31 de maio até o dia 2 de junho, da Rodada de Negócios de Turismo do Cariri. A iniciativa do Sebrae visa apresentar a este público o potencial turístico da região, com o intuito de ampliar a vinda de turistas para o território. O evento, que está sendo realizado pelo segundo ano consecutivo na cidade de Barbalha, integra a programação da tradicional festa de Santo Antônio, padroeiro do município.

Durante a rodada, os representantes de 27 empresas dos ramos de hotelaria, restaurantes, receptivos e atrativos turísticos do Cariri terão a oportunidade de apresentar e comercializar seus produtos e serviços diretamente com os representantes de 11 operadoras e agência de turismo, que atendem o mercado nacional e a região Nordeste. Além de discutir parcerias comercias, os representantes das agências e operadoras também irão participar de visitas técnicas a equipamentos e atrativos turísticos no Cariri.

“Queremos que estes compradores conheçam de perto a riqueza natural e cultural do Cariri, bem como a infraestrutura disponível para receber turistas de todo o Brasil, e assim eles possam incluir a região em seus portfólios de vendas”, afirmou o gestor do projeto de turismo do Sebrae no Cariri, Édio Callou. Entre os atrativos a serem visitados está a festa de Santo Antônio, reconhecida como Patrimônio Cultural Cearense pela Secretaria da Cultura do Estado (Secult) e como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Segundo o gestor do Sebrae, a Rodada de Negócios é uma sequência do trabalho de fortalecimento do turismo que já vem sendo realizado no Cariri. “No ano passado já tínhamos feito uma rodada que rendeu bons frutos para a região e desta vez queremos ampliar estes resultados”.

De acordo com Édio, as operadoras e agências foram selecionadas a partir de uma análise prévia de mercado que levou em conta, entre outros quesitos, o perfil de turistas que se deseja atrair para a região. “Desta vez focamos em um turista interessado em lazer, no turismo de experiências e no ecoturismo e convidamos empresas nacionais e regionais que atuam com a venda de pacotes turísticos para este público”.

Outra fase da preparação para a rodada, segundo o gestor do Sebrae, envolveu as empresas ofertantes de produtos e serviços. “Fizemos um trabalho preparativo, orientando estas empresas ofertantes sobre como elas podem otimizar a participação na rodada, seja por meio do material de apresentação certo, seja com a oferta de um tarifário especial”. Além disso, segundo ele, a maioria das empresas ofertantes já participa de algum programa de melhoria desenvolvido pelo Sebrae, como o Selo de Qualidade, o Sebraetec e as consultorias gerenciais.

SERVIÇO

Rodada de Negócios de Turismo

Data: 31/05

Local: Centro de Eventos Libélula, Imperial Palace Hotel, Barbalha

Visita técnica aos equipamentos e atrativos turísticos

Data: 01 e 02 de junho

Público: representantes das operadoras e agências de viagem participantes da Rodada de Negócios