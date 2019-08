Sebrae promove encontro de encerramento do Liderar Turismo

O Sebrae/CE promove nesta quinta-feira (29) o encontro de encerramento do programa Liderar Turismo, voltado para a capacitação de empreendedores e lideranças do trade turístico de Fortaleza. O evento será realizado a partir das 18h30, no Hotel Sonata de Iracema e contará com a palestra do administrador do TEDx Fortaleza, João Victor Paiva. O Liderar faz parte das ações do Investe Turismo Fortaleza, parceria do Sebrae, Ministério do Turismo e Embratur.

Durante cerca de quatro meses, estas lideranças e empreendedores do turismo da capital puderam participar de capacitações visando trabalhar as competências necessárias para a atuação do líder no ambiente de negócios e no seu território. De acordo com Evelyne Tabosa, analista do Sebrae, a ideia é contribuir para que estas lideranças possam ter um papel de destaque cada vez maior no fortalecimento da governança local e no diálogo com as esferas públicas e privadas, visando a construção de um cenário cada vez mais favorável para a atividade turística em nossa capital.

O programa Liderar é dividido em quatro módulos temáticos, compostos de cursos, oficinas e palestras, com encontros quinzenais ao longo de quatro meses. A metodologia do programa é fundamentada em vivências, experiências e conteúdo focado no desenvolvimento de competências estratégicas, comportamentais e técnicas do líder.

Investe Turismo

Esta capacitação faz parte do conjunto de ações do Programa Investe Turismo, desenvolvido pelo Sebrae, Ministério do Turismo e Embratur, que no Ceará conta com a parceria da Secretaria do Turismo do Estado (Setur) e da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor). O programa tem o intuito de acelerar o desenvolvimento, gerar empregos e aumentar a qualidade e competitividade de destinos turísticos no país. Um dos destinos escolhidos foi a cidade de Fortaleza.

Para atingir estes objetivos, o programa está estruturado em quatro linhas de ação: fortalecimento da governança; melhoria dos serviços e atrativos turísticos; marketing turístico e apoio à comercialização e atração de investimentos; e facilitação do acesso a serviços financeiros. A participação do Sebrae é focada, principalmente, na capacitação e fortalecimento dos pequenos negócios do segmento e das lideranças do trade turístico.