Sebrae lança projeto Caminhos de História e Fé em Baturité

A cidade de Baturité atravessa os primórdios da história do Brasil e vive ardentemente cada capítulo de sua formação da Colônia à República. Como protagonistas desta história, povos indígenas, jesuítas, negros, migrantes das áreas de seca, construtores de uma rica narrativa que foi, ao longo do tempo, moldando a Villa Vila Real de Monte Mor - o Novo d'América. Séculos de formação até chegar a Baturité dos dias de hoje.

Um pouco desta história segue retratada na riqueza cultural e arquitetônica presente na cidade. É neste cenário que o Sebrae/CE, juntamente com empresários locais, atores da Economia Criativa e Prefeitura Municipal de Baturité, está lançando na próxima terça-feira (06/08) o projeto circuito turístico Caminhos de História e Fé em Baturité. O lançamento será realizado na sede da Prefeitura Municipal, a partir das 17h30. Na oportunidade, também será promovido o lançamento da 9ª edição da Fio Maciço 2019- Feira Integrada de Oportunidades do Maciço de Baturité, que será realizada de 21 a 23 de novembro.

De acordo com a articuladora do Sebrae na região do Maciço de Baturité, Fabiana Gizele, o novo circuito turístico contextualizará prédios históricos e religiosos, comunidades históricas com forte apelo cultural como o Evaristo, empreendimentos que retratem experiências diferenciais, que envolvam a interação do turista, ferrovias e galpões com artefatos, “demonstrando a trajetória social, política e econômica desse lugar e vai muito além à tentativa de desvendar sua personalidade – forte e cravada nos símbolos religiosos – oferecendo ao visitante um convite para percorrer Baturité e seus Caminhos de Fé”.

Segundo a gestora, o projeto também atuará como uma plataforma de serviços com o objetivo de integrar e fortalecer os pequenos negócios dos segmentos de hotelaria, alimentação fora do lar, atores da Economia Criativa, comércio e serviços de forma inovadora na busca de soluções de fomento da economia local com a efetiva participação do poder público. “O Caminhos é um complemento de outro instrumento de forte impacto implantado em 2015 na região que foi a Rota Verde do Café, que percorre as cidades de Baturité, Pacoti, Mulungu e Guaramiranga”. O caminho é uma metodologia que instiga a gestão turística municipal integrando poder público e privado, no processo de desenvolvimento local.

Fabiana destaca que o novo circuito é fruto de um grande trabalho iniciado com uma pesquisa interativa, ouvindo e registrando personagens relevantes da cidade. Em seguida, foi realizado um diagnóstico participativo por meio de uma sequência de Mesas de Trabalho: turismo, economia criativa, comércio, poder público, poder religioso... formadas por segmentos, envolvendo mais de cento e vinte empresas. Os resultados indicaram ambiência positiva para a inovação no posicionamento dos pequenos negócios e a retomada do veio comercial da Cidade”.

Corredor comercial

Deste trabalho, de acordo com Fabiana, somados aos elementos arquitetônicos existentes no local, se desenhou a proposta de revitalização da Rua 7 de Setembro – principal corredor comercial da cidade - no trecho Igreja Matriz ao Museu Ferroviário. “A ideia é que este importante corredor comercial esteja alinhado ao Circuito Turístico Caminhos de História e Fé”. Segundo Fabiana, o Sebrae entra com o trabalho de consultorias, palestras e cursos, orientando empresários na adequação de seus espaços, atendimento, vitrinismo, posicionamento de suas marcas e mídias sociais e boas práticas num processo de qualificação do trade turístico, do comércio e serviços.

“Como metodologia, lançamos metas a serem atingidas através do Caminhos de Qualidade, instrumento de incentivo para o aprendizado e adequação dos empreendimentos. Já a prefeitura, que vem sendo parceira desde o início do processo, ficará com a parte da estrutura física do corredor, como paisagismo, sinalização de conteúdo, pavimentação e elementos como: postes, bancos e vasos, compondo um cenário bucólico, estimulante e inovador”, afirmou a articuladora do Sebrae.

Para o prefeito Assis Arruda, que tem participado ativamente do processo, o turismo será o elo motivador desse momento para um novo ciclo de crescimento da cidade que integrará os setores econômicos mais fortes, visando uma melhor competitividade.

SERVIÇO

Lançamento do circuito turístico Caminhos de História e Fé em Baturité e da Fio Maciço 2019

Data: 06 de agosto de 2019

Hora: 17h30

Local: Prefeitura Municipal de Baturité - Praça da Matriz, Palácio Entre Rios, s/n Centro