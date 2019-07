Sebrae e Assintecal promovem Palestra de Inspirações para profissionais da indústria da moda

Relevante polo industrial de moda do país, Fortaleza será sede de um dos principais eventos de moda da atualidade: a Palestra de Inspirações 2020_II. O evento promovido pelo Sebrae e Assintecal- Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos será realizado no próximo dia 31 de julho, às 18h30, no auditório do Sebrae/CE. Em Fortaleza, a ação tem apoio local do SINDCONFECÇÕES, SINDROUPAS, SINDCALF e do SINDTEXTIL.



Voltado à qualificação de profissionais da indústria da moda, as empresas da região poderão conferir as inspirações e próximas tendências que envolverão as futuras coleções em todo o país. A Palestra de Inspirações é um ciclo de palestras nacional realizado pelo Sebrae e Assintecal, e que promove o desenvolvimento de materiais inovadores para que as empresas obtenham sucesso em suas produções e coleções, apresentando as pesquisas de referências e inspirações.

Com o tema Zen, o conceito para as propostas e referências de moda que chegam em Fortaleza são os mesmos que toda a indústria da moda brasileira vem recebendo – em um projeto que unifica a linguagem da moda nacional e garante a produção de produtos mais assertivos para o mercado. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo link https://www.assintecal.org.br/inscricoes/77/palestra-de-inspiracoes-2020-ii-fortaleza



A Palestra de Inspirações 2020_II acontece no momento em que a indústria da moda inicia seus processos produtivos para as próximas estações. Buscando a identidade nacional como ponto central na produção de produtos competitivos no mercado mundial, os setores da moda poderão atuar com metodologias resultantes das pesquisas de referências Inspiramais. Enfeites, tecidos, aviamentos, componentes e acessórios, estampas, solados e todos os produtos que compõe a construção de produtos para o consumidor final estarão alinhados em um único tema e cartela de cores, atingindo setores moveleiro, calçadista, confecção e bijuterias.



Pequenos negócios



Para o analista do Sebrae/CE, Ivan Moreira, o evento é uma grande oportunidade para empresas do segmento da moda, em especial para os pequenos negócios. “Na palestra, estes empreendedores terão acesso às informações que são fundamentais para o desenvolvimento de produtos e serviços, e que muitas vezes eles não têm acesso pela limitação de recursos para o desenvolvimento de pesquisas como esta”.



O evento faz parte de um convênio entre Sebrae e Assintecal que tem o objetivo de promover a competitividade dos pequenos negócios da moda incentivando sua integração, cooperação e colaboração entre toda cadeia de valor, para que haja uma ampliação dos mercados. O projeto atua na cadeia de valor do sistema da moda, desde os fornecedores de insumos, materiais, indústrias de produtos finais, serviços e comércio, tanto para têxtil e confecções como couro e calçados. Há cerca de 30 mil empresas coureiro-calçadistas no País, conforme dados da Assintecal. Desse total, 97% são micro e pequenas empresas.



Palestra com Julia Webber

A palestra será ministrada pela designer e consultora Julia Webber. Formada em Design de Moda pela Universidade de Caxias do Sul, atualmente presta serviços na área de Pesquisa de Comportamento, Tendência e Público-Alvo, tendo como principal atuação sua participação como assistente do estilista Walter Rodrigues, no Núcleo de Pesquisa da Assintecal, realizando o trabalho do Conexão Inspiramais – material de pesquisa para empresas do setor de componentes que, além de virar uma palestra, culmina no Inspiramais. Paralelamente, Julia realiza o projeto Referências Brasileiras e faz consultorias de planejamento e identidade com empresas do setor de Moda.



Serviço

Palestra de Inspirações 2020_II em Fortaleza /CE

Palestrante: Julia Webber

Data: 31 de Julho de 2019

Horário: 18h30

Local: Auditório do SEBRAE/CE, Av. Monsenhor Tabosa, 777 – Praia de Iracema.

Mais informações: (85) 3264-0738 /3255.6681

Inscrições: https://www.assintecal.org.br/inscricoes/77/palestra-de-inspiracoes-2020-ii-fortaleza



Realização:

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

ASSINTECAL - Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos

Apoio local: SINDCONFECÇÕES, SINDROUPAS, SINDCALF e SINDTEXTIL