Sebrae/CE realiza curso prático de cutelaria com ferreiros de Potengi

O Sebrae/CE promoveu na última semana um curso prático de cutelaria para os ferreiros de Potengi, município localizado a 485km de Fortaleza e conhecido pela intensa atividade de produção de ferramentas e utensílios de cozinha artesanais. Um dos objetivos do curso era capacitar os ferreiros locais, apresentando métodos e tecnologias de trabalho mais modernos e eficazes. A iniciativa teve o apoio da Prefeitura Municipal de Potengi.

Os 10 ferreiros inscritos no curso prático tiveram a oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos de cutelaria com Roger Glasser, membro da American Bladesmith Society, mestre pela Corporazione Italiana Coltellinai e presidente da International Bladesmith Order. De acordo com ele, “o curso buscou ao máximo trazer informações, inovações e tecnologias em coisas que os ferreiros pudessem melhorar no trabalho que eles já fazem”.

Com a capacitação, os participantes conheceram desde a história da cutelaria no Brasil e no mundo, até os assuntos mais específicos da atividade, como anatomia das facas, características das lâminas e procedimentos para realizar um bom acabamento dos produtos. A capacitação despertou ainda o interesse na agregação de valor das facas atualmente produzidas, além de proporcionar o conhecimento de novos formatos e utilidades.

A iniciativa do Sebrae/CE tem o intuito de fortalecer o mercado artesanal local, ampliando a gama de produtos fabricados no município. Além disso, há o objetivo de fomentar na região a formação de um polo turístico, cultural, econômico e artístico por meio da cutelaria.

De acordo com a articuladora do Sebrae na região do Cariri, Tânia Porto, atualmente, o município de Potengi conta com cerca de 32 oficinas que empregam aproximadamente 130 pessoas na atividade, mas a tecnologia utilizada na produção ainda é artesanal. "Nossa ideia era ajudar estes empreendedores a ganharem mais competitividade, por meio da melhoria do padrão de qualidade das peças produzidas, já comercializadas em todas as regiões do país".

Segundo ela, o próximo passo é a elaboração de um plano de trabalho, envolvendo Sebrae, Prefeitura Municipal de Potengi e os ferreiros locais, visando programar ações de fortalecimento do segmento tais como melhorias da gestão do negócio, acesso a novos mercados com a inserção dos produtos em açougues, restaurantes, hotéis e lojas de artesanato e estruturação de um Núcleo de Cutelaria no município, visando o fortalecimento do segmento, bem como a formação e aprimoramento de novos cuteleiros.