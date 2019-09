Scott Stapp, líder da banda Creed, faz show em Fortaleza

Líder e compositor de uma das maiores bandas de rock e a eterna voz do Creed, Scott Stapp retorna ao Brasil para apresentar os hits da banda e as músicas do seu novo trabalho. Vencedor de um Grammy, Scott Stapp se apresenta em Fortaleza no dia 8 de novembro, no Complexo Armazém.

Após cinco anos de seu último lançamento, Scott lançou o seu terceiro álbum de estúdio solo, “The Space Between The Shadows”, em julho deste ano.

“Quando você está indo em direção a um túnel fundo e escuro, tudo se transforma em sombra. Mas quando você começa a viver um dia de cada vez, você começa a ver o espaço entre as sombras. Neste momento, você começa a ver a luz e as cores, o mundo começa a tomar um formato totalmente novo”, explica Scott sobre o novo trabalho.

Apesar do trabalho estar tão conectado com a vida pessoal de Scott e as lições aprendidas nestes seis anos desde seu último lançamento, os fãs poderão também identificar, sentir e ouvir as suas próprias frustrações, esperanças, revelações, vitórias e derrotas nas letras das músicas.

O primeiro single do disco, “Purpose For Pain”, é uma carta aberta com uma mensagem universal: encontrar um sentido durante períodos difíceis.

Em 1997, Scott Stapp ficou conhecido ao dar voz ao Creed. A banda dominou as rádios do mundo com “With Arms Wide Open”, canção que gerou frenesi mundial pela banda e um prêmio Grammy. A banda lançou quatro discos, o último em 2009.

Serviço:

Scott Stapp no Brasil

Sexta-feira, 8 de novembro, às 21h, no Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444, Centro)

Ingressos à venda no site uhuu.com e bilheteria do Teatro RioMar.