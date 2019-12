Scooby ataca Luana Piovani e diz que ex faz caveira dele para os filhos: 'Para de encher o saco'

Em uma série de vídeos publicados em seu Instagram, Pedro Scooby criticou Luana Piovani e acusou a ex-mulher de ter atrapalhado o namoro dele com a Anitta e também interferir no relacionamento atual do surfista com a modelo Cíntia Dicker.

"Você tem um namorado maravilhoso e podia ficar com ele para parar de me encher o saco. Porque me encheu o saco quando eu estava com a Anitta e parecia ser mais inveja dela do que qualquer outra coisa. Encheu o meu saco de novo quando eu estava com a Cintia, mas enfim...", disse.

Scooby também disse que Piovani faz a "caveira" dele para todo o mundo e se defendeu das acusações da ex de ser um pai ausente - eles têm três filhos juntos: Dom, 7, e os gêmeos Ben, quatro anos.

"Desde março que a gente se separou eu fui 14 vezes para Portugal. Rodei o mundo inteiro para ver os meus filhos. Não conheço no mundo, um pai que fique mais com os filhos do que eu morando em outro país. Quem convive com a gente sabe. Agora gravei um projeto e não consegui ver as crianças em dezembro, mas dia 6 estou em Portugal e vou ficar um mês, mesmo você tentando fazer a minha caveira para as crianças. Esses dias estava falando no Facetime com as crianças e ouvi você falando mal de mim para elas", afirmou.

O surfista disse ainda que ficou calado por muito tempo, mas resolveu dar "uma desabafada no final do ano para entrar em 2020 leve". "Beijo e que você tenha um ano novo incrível porque o meu está sendo maravilhoso", afirmou.

Antes, ele já tinha rebatido um vídeo em que Piovani critica o Papai Noel e afirma que quem faz o Natal acontecer mesmo é a Mamãe Noel. "Nossa, ela é um ótima atriz, uma atriz maravilhosa. Inclusive, aquela pessoa que ela está descrevendo é a Angela. Ela só esqueceu de falar isso no final. Angelina, você é uma bela Mamãe Noel. Parabéns por tudo o que você faz. Leva todos os dias as crianças na escola, busca todos os dias, ajuda a empregada a fazer as coisas, faz comida, dá comida. Leva no skate. Parabéns, Angelina, Mamãe Noel. Você é maravilhosa", disse ele.

Piovani e Scooby anunciaram a separação em março de 2019. Inicialmente, eles disseram que seriam amigos, mas tudo começou a degringolar semanas depois quando o surfista anunciou que estava namorando Anitta e ensinou os filhos a cantarem a música "Onda Diferente", sucesso atual da cantora. Daí por diante, foram várias as brigas públicas entre os dois.