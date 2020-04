Saulo Poncio celebra volta com Gabi Brandt

Saulo Poncio, 24, da banda Um44k, aproveitou o Domingo de Páscoa para comemorar a retomada de seu casamento com a influenciadora Gabi Brandt, 23, que esteve estremecido após boatos de traição dele. "O Senhor restituiu meu lar, minha família, meu casamento, meu caráter", afirmou ele.

"Não fui um bom exemplo, não fui um bom pai, não fui um bom marido. Não fui um bom filho, não fui um bom irmão, não fui um bom amigo. Mas Ele me buscou no fundo do poço, na lama, na sujeira. Lá onde eu fazia tudo que entristecia o coração dEle e de todos que me amam."

O casal estava com o casamento estremecido por conta de boatos de traição. No início do ano, chegou a circular na internet um vídeo, em que um homem, apontado como Saulo beija e acaricia a bunda de uma jovem em uma boate de Búzios, no Rio.

O pai do músico, o pastor Márcio Poncio, afirmou em março que os dois estavam passando por uma crise. "Assim como se casaram muito cedo, eles também estão vivendo as crises de um casamento a dois muito rápido, mas acho que vão superar. É o que espero e torço", disse.

Essa não foi a primeira vez que Saulo Poncio foi acusado de trair Gabi Brandt. Em junho do ano passado, ele já tinha virado assunto nas redes sociais após aparecer em um vídeo com duas mulheres na saída de uma balada em Florianópolis. Na ocasião, ele disse que "não passava de uma fantasia de quem a propagou".

Em outra ocasião, o funcionário de um hotel de Limeira, no interior paulista, também divulgou um vídeo afirmando em que Saulo e seu companheiro de banda, Luan Lourenço, teriam encontrado duas mulheres durante a estadia no local.

Saulo também se envolveu em uma polêmica de traição em 2018, após sua ex-namorada Letícia Almeida revelar que estava grávida de seu cunhado, Jonathan Couto, marido da irmã de Saulo, Sarah Poncio.