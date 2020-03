"Saúde Mental da Mulher" será tema de bate-papo no Espaço Conexão SVM nesta terça-feira (10)   

Para celebrar a passagem do Dia Internacional da Mulher, o Sistema Verdes Mares promoverá, na próxima terça-feira, dia 10/03, às 19 horas, bate-papo sobre o tema 'Saúde Mental da Mulher', com participação de Maria Camila Moura, psicóloga clínica, e de Silvânia Vieira, do Movimento de Mulheres Orquídeas. Com mediação da jornalista Gabi Dourado, o evento acontecerá no Espaço Conexão SVM, no Shopping RioMar Fortaleza. O encontro integra o projeto Terça da Conexão. O acesso é gratuito e sujeito à lotação do local.

Maria Camila Moura é psicóloga clínica, mestre em Psicologia Social e doutoranda em Saúde Pública na Universidade Federal do Cearápela UFC. É autora do livro “Da Lama Nasce o Lótus”. Já a mobilizadora social Silvânia Vieira é uma das criadoras do Movimento de Mulheres Orquídeas. Com participação de 20 mulheres, a iniciativa mobiliza moradoras do no Parque Santana, na Periferia de Fortaleza, com ações de empoderamento.

O Espaço Conexão SVM no Shopping RioMar Fortaleza está aberto à visitação. Nele, além de uma exposição superinteressante dos 50 anos da TV Verdes Mares, você poderá se conectar, todas as terças-feiras, aos mais diversos temas em bate-papos e palestras comandadas pelos jornalistas do Sistema Verdes Mares.

Serviço:

Terça da Conexão - Saúde Mental da Mulher

Dia 10/03/2020 (Terça-feira), às 19h.

Espaço Conexão SVM

Local -Shopping RioMar Fortaleza

Piso L2, em frente à Livraria Cultura

O evento gratuito e sujeito à lotação do espaço