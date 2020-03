Saúde mental da mulher é temática de debate na programação do Conexão SVM

Com a temática sobre a saúde mental da mulher, a programação da “Terça da Conexão”, no Conexão SVM, reuniu a psicóloga Maria Camila Moura e a mobilizadora social Silvânia Vieira, nesta terça-feira (10) ainda em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

No bate-papo, que teve a mediação da jornalista Gabriela Dourado, elas compartilharam as vivências e as reflexões sobre as ‘obrigações’ do ser mulher, desde a inserção no mercado de trabalho aos afazeres domésticos, bem como a pressão estética para corresponder aos padrões de beleza criados pela sociedade.

Maria Camila reforçou a importância da reflexão sobre o que é natural e o que é naturalizado. “Natural é tudo aquilo que em qualquer lugar do mundo ou em qualquer época, foi, por exemplo: a menstruação. A maquiagem não, pois antes foi algo considerado de homem, agora é de mulher, se em algum lugar do mundo ou no tempo aquilo não foi, a gente pode mudar”.

Sobre os diversos afazeres impostos pela sociedade como obrigação do indivíduo do sexo feminino, a psicóloga explica: “mulheres não são chatas, elas estão exaustas, porque têm que dar conta de tudo. Ela está no mercado de trabalho, ganhando menos que os homens, estaticamente, aí quando chega em casa, ainda tem que cuidar da casa e do filho, é muito injusto”.

Mudança

Gabriela, por sua vez, levanta o fato da importância de tentar mudar isso, já que há toda uma indústria que lucra com a exaustão feminina. “Esse sistema só funciona com a gente cansada, se sentindo feia, que não tem valor, a gente aprisionada em casa, com a gente achando que a outra é nossa inimiga”, diz.

É a partir dessa união que as mulheres encontram a força, conforme Silvânia. “A gente precisa se perceber, conversar, nós somos uma força geradora e a gente não se reconhece”, afirma. A criadora do Movimento de Mulheres Orquídeas conta ainda sobre a experiência que teve com o grupo, quando fez uma pesquisa há 10 anos para contabilizar quantas mulheres tinham cursado o Ensino Superior e a taxa foi mínima.

Público reunido no espaço Conexão SVM Kid Junior

“A gente começou a perceber que muitas das jovens que estão no Movimento estão cursando Direito, Administração, em áreas que eram vistas mais para os homens, é muito importante ver isso e fazer a mudança", conta.

Conexão SVM

A programação do “Terça da Conexão”, no espaço do Conexão SVM, instalado no Shopping RioMar Fortaleza, segue e, na próxima terça-feira (17), o tema do debate é sobre fake news, com Caio Guimarães, assessor jurídico da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral - CE (TRE), e Eulália Camurça, jornalista e doutoranda em Direito Constitucional. O bate-papo tem a mediação do jornalista Inácio Aguiar.

O espaço, inaugurado em fevereiro deste ano, faz parte da comemoração dos 50 anos da emissora Verdes Mares. O visitante pode conferir marcos dessas cinco décadas, além de contar com programação de palestras voltada à discussão sobre comunicação.