Sasha notifica a avó, Beth Szafir, para que ela não cite seu nome em novo programa de TV, diz site

Sasha Meneghel, 20, filha da apresentadora Xuxa, enviou uma notificação por meio de seus advogados para a avó por parte de pai, a socialite Beth Szafir. A notificação proíbe Beth de citar o nome dela no novo programa "Os Szafirs", que deve estrear no canal E! no segundo semestre e do qual Beth fará parte. A informação é do site da revista Veja.

A notificação teria sido enviada há um mês. Sasha mora nos Estados Unidos, onde estuda moda. A vontade de Beth era ter a neta no reality show, mas isso não será possível. Em entrevista ao programa Amaury Jr., Beth contou que não sente falta de Sasha. "Contato zero", disse. Ao entrevistador, revelou que elas nem se falam. "Eu tenho mais oito [netos]. Então não dá para sentir falta", disparou a mãe de Luciano Szafir, 50.

A briga da família Szafir com a família Meneghel é antiga e começou mesmo antes de a jovem nascer. Em 1998, ainda grávida, Xuxa chegou a dizer em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo que torcia para que a menina puxasse a beleza do pai, já que não havia ninguém bonito do lado dos Szafir. Na ocasião, Beth mandou um fax ao jornal dizendo considerar a declaração uma "provocação barata". As irmãs de Luciano também entraram no conflito.

Procurada, a assessoria de Sasha Meneghel disse que desconhece a informação sobre a notificação e que processos judiciais não passam por ela. Ela não soube dar nenhuma informação nem confirmar se tudo é verdade. Já a assessoria de imprensa de Beth Szafir ainda não havia retornado à solicitação de posicionamento até a publicação deste texto.