Sasha Meneghel desfila para marca cearense de moda praia em São Paulo

Sasha Meneguel abriu o desfile da marca cearense Água de Coco em evento no Mercado Municipal de São Paulo, nesta quinta-feira (29). A nova coleção de verão da grife de moda praia apresentou biquínis, babados e balangandãs, inspirados em ingredientes e alimentos triviais da culinária brasileira.

Sasha com um dos looks desfilados para a grife. A estudante fez duas entradas

Investindo agora na carreira de modelo, Sasha abriu o desfile ao som de Pretinho da Serrinha e da cantora Paula Lima. A top Lea T também foi um dos destaques do casting, que contou com modelos plus size e transexuais.

Na primeira fila, estavam o pai, Luciano Szafir, e o padrasto, Junno Andrade. Xuxa chegou minutos antes do evento começar e se juntou aos dois para prestigiar a filha.

"Amei, fiquei babando. Foi muito emocionante. Vi as pessoas olhando para ela e eu sei da timidez dela. Ela está passando pela timidez", disse Xuxa, emocionada. "Não sei qual a profissão que ela vai escolher, mas, vendo todas as profissionais, ela não deixou a desejar em nada. Eu, como mãe, fiquei babando", completou.

Sasha ao lado da diretora da grife, Liana Thomaz

Na coleção, assinada por Liana Thomaz, não faltaram referências ao mercado e à culinária brasileira. A começar pela estamparia em seda lembrando as lonas das barracas, e pelos biquínis e maiôs ilustrados com ingredientes frescos como frutos do mar, caranguejos e lagosta.

As modelagens amplas em linho, tecido-chave da próxima estação, foram outros pontos altos da coleção, evocando a rusticidade dos sacos e fardos usados para armazenar alimentos. Amarrações tirada de aventais, com ilhós em couro eco, decoravam parte das peças.

(Com informações da agência Estadão Conteúdo)