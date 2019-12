'Sardinha gourmet': chefs do CE lançam 5 pratos para surpreender; receitas

Com alto valor nutritivo e baixo custo, a sardinha pode ser facilmente encontrada na mesa dos cearenses. O que poucas pessoas conhecem é a versatilidade do pescado, com opção de ser servido de várias maneiras, inclusive de forma gourmet.

Prova disso é a criatividade explorada por chefs gastronômicos durante a XII Festival da Sardinha, realizado na Praia da Caponga entre 5 e 8 de dezembro. Priorizando insumos da terra e investindo em saborosas combinações, eles servirão ao público o resultado de 32 receitas envolvendo o peixe.

Nesse movimento, o Verso elencou cinco receitas de pratos gourmet à base de sardinha para serem feitos também em casa, especialmente neste período de fim de ano, época de reunir amigos, família e realizar as aguardadas confraternizações. Bon appétit!

Foto: Kid Júnior



Filé de sardinha à parmegiana

Ingredientes

Filé de sardinha na panela de pressão

Farinha de rosca

Molho de tomate

Queijo mussarela

Farinha de trigo

Ovo

Macarrão tipo espaguete

Preparo

01 Filé de sardinha empanada

100 gramas de espaguete

100 gramas de molho de tomate

2 fatias de queijo mussarela

Montagem

Em uma travessa, coloque o espaguete e regue com metade do molho de tomate. Coloque a sardinha empanada e, depois, o restante do molho de tomate em cima da sardinha. Cubra com as fatias de queijo mussarela e leve ao forno ou ao microondas até gratinar. Sirva.

Foto: Kid Júnior

Filé de sardinha ao molho de camarão

Ingredientes

2 filés de sardinha marinados, empanados e fritos

Molho de camarão

50g de cebola picada

10 camarões médios

50g de pimentão picado

2 dentes alhos picado

3 colheres de azeite oliva

1/2 colher Delícia do Mar

50g de leite de coco

50g de creme de leite

1/2 colher de maizena

50g arroz branco

Cebola e alho

Salada verde

50g repolho branco

50g repolho roxo

Azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Para preparar o molho, tempere o camarão e refogue com azeite todos as verduras e o camarão. Acrescente o leite de coco e creme de leite. Finalize fazendo uma combinação entre o molho, filé de sardinha, arroz e salada.

Foto: Kid Júnior

Panqueca de sardinha

Ingredientes

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de margarina

1 tablete de caldo de galinha

2 colheres de sopa de queijo ralado

Recheio

1/2 de sardinha cozida

1 tomate picado

1 cebola picada

1 pimentão picado

Coentro



Molho

1 colher de margarina

2 dentes de alho

1 tablete de caldo de galinha

1 creme de leite

1 colher de sopa de amido de milho

3 xícaras de leite

Modo de preparo

Panqueca

Bater todos os ingredientes da massa no liquidificador durante 3 minutos

Molho

Aqueça a margarina e o caldo de galinha e deixe refogar por alguns minutos. Em seguida, acrescente o leite aos poucos e o amido de milho. Deixe por 3 minutos até engrossar. Depois, coloque o creme de leite

Recheio

Amasse a sardinha com um garfo e refogue com a cebola, o pimentão, o tomate e o coentro.

Una tudo num prato com uma criativa combinação e sirva.

Sardinha nordestina

Ingredientes

6 sardinhas picadas

300 gramas de castanha

2 tabletes de cream cracker

1 rapadura

Sal

Limão

Modo de preparo

Após passar um pouco de sal e limão na sardinha, frite-a. O prato acompanha uma farofa, feita com 300g de castanha, 1 rapadura e 2 tabletes de cream cracker. Tritura tudo e acrescenta um fio de azeite de oliva. Servir a gosto.

Foto: Kid Júnior

Achado em Águas Belas

Ingredientes

Batata Doce

Creme de leite

Manteiga

Leite em caixa

Sardinha cozida na pressão.

Sal a gosto

Modo de preparo

Depois de cozida a batata, machucá-la em um recipiente. Leva ao fogo e acrescenta o leite, manteiga e, para finalizar, o creme de leite. Pronto para servir.