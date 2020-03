Sarau Okupação realiza mais uma edição nesta sexta-feira (13), com música, poesia e microfone aberto

Já faz quatro anos que o Sarau Okupação ecoa a potência dos novos talentos artísticos da cidade, em especial da juventude do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, onde acontece. Nesta sexta-feira (13), às 19h, o evento dá mais um passo, realizando mais uma edição.

A programação, como é de costume, terá microfone aberto, onde os presentes recitam poesia ou mostram algum tipo de manifestação artística. Além disso, também haverá lançamento de livro e oficina de percussão, entre outras atividades

Em cada edição, uma pessoa que frequenta o sarau é homenageada como uma forma de demonstrar o reconhecimento e valorização ao que construiu-se coletivamente, baseado nos princípios de autonomia, autogestão, solidariedade e ajuda mútua.

Desta vez, será Laís, jovem mulher negra e moradora do Pirambu que auxilia bastante a equipe à frente do evento com sua presença e atuação.

Tradição

Iniciado na Praça Ipiranga, no Antônio Bezerra, em outubro de 2016, o Sarau Okupação está fixado na Rua do Amor – na esquina das ruas Padre José Arteiro, Manoel Soares e Salgado Filho, no mesmo bairro – desde 2017, atingindo também os públicos do Autran Nunes, Dom Lustosa, Genibaú e Caucaia.

De lá para cá, a equipe de organização e os frequentadores da iniciativa desenvolveram diversas e importantes ações, como a Biblioteca Comunitária Okupação e o Projeto Adote Uma Planta. Também começaram a circular pela cidade com o Slam da Okupa.

Serviço

Mais uma edição do Sarau Okupação

Nesta sexta-feira (13), a partir das 19h, na Rua do Amor (Rua Padre José Arteiro, 769, esquina com Manoel Soares e Salgado Filho, no Antônio Bezerra).