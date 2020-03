São Paulo Fashion Week cancela a programação do mês de abril

A organização da próxima edição do São Paulo Fashion Week (SPFW) comunicou o cancelamento dos desfiles programados de 24 a 28 de abril. Em função do alerta sobre a pandemia do coronavírus (covid-19), o evento alterou a programação, a fim de preservar a saúde de organizadores, modelos e público.

A edição celebra os 25 anos do SPFW. A programação do Festival SPFW+ e a Conferência Internacional, previstas para o dia 27 de abril, será replanejada. A temporada SPFW N50, no entanto, está mantida entre os dias 16 e 20 de outubro.

Uma das maiores semanas de moda do Hemisfério Sul, o SPFW acontece ao longo de todo o ano, com desdobramentos da programação principal. Palestras, colaborações entre artistas e estilistas, talks, exposições, intervenções, um seminário de economia criativa e ainda o projeto "Manifeste Sua Criatividade" movimentam esta edição.