São João: da religião à colheita, tradição da festa se firmou em grande parte do Brasil

A mistura de costumes europeus aos hábitos indígenas produziu uma das mais fortes expressões culturais do Brasil: as festidades juninas. Bandeirinhas coloridas, passos de quadrilhas, comidas típicas, festejos religiosos, forró pé de serra simpatias são marcas do período enraizadas, principalmente, na região Nordeste. De acordo com o professor do Instituto Federal do Ceará (IFCE), Aterlane Martins, o processo de colonização foi o ponto inicial da tradição.

“Os portugueses, católicos, trouxeram a fé e os rituais dos santos juninos, Antônio, João e Pedro e difundiram essa tradição nas terras brasileiras. Com a chegada da Corte Portuguesa em 1808 a quadrilha, como dança nobre, chegou aos palácios e de lá saiu para as periferias das cidades e para os sertões”, explica. As datas em homenagens aos santos da Igreja Católica se mantêm até hoje.

Nesta quinta (13), é comemorado o dia de Santo Antônio. Já no dia 24 de junho, a festa tem como foco São João, o santo protetor dos doentes. No fim do mês, no dia 29 de junho, a comemoração é para São Pedro, o encarregado, segundo a crença do catolicismo, por trazer as chuvas ao Sertão.

A religião teve o papel de transformação na festa das colheitas, por exemplo, realizadas nesse período para comemorar a fartura no campo. Inclusive, como os povos nativos já cultivavam o milho e a mandioca, eles passaram a ser a matéria-prima principal quando o assunto são as comidas dessa época do ano. “Ambos eram colhidos nessa época, daí o motivo para a presença efetiva na culinária sazonal das festas juninas”, diz Martins.

Mudanças

Porém, mesmo com força das comemorações mantida ao longo dos anos, as mudanças aconteceram, e deram uma nova cara ao tradicional. “Esse processo acompanha muito o de transformação sociocultural. Quando mudam os hábitos de produção/criação, distribuição e consumo/fruição das pessoas, também muda a festividade. A partir dos anos 70, a festa de São João tomou um formato mais mercadológico, da indústria cultural, surgiram os festivais, com disputas, prêmios, regulamentos, e por aí vai”.

Para o professor do IFCE, isso acarretou mudanças na dança típica do período: a quadrilha. Sem uma data específica para o surgimento, ela começou a aparecer com força ainda no início do século XX e não passou despercebida ao tempo. “Cada tradição criada acompanha as mudanças sociais. Ela é viva por que é feita pelas pessoas que as criam, as legam aos seus herdeiros, dão continuidade, e muitas vezes as ressignificam”.

Hoje em dia, as quermesses ainda continuam sendo realizadas, os "pratinhos" surgem em diferentes locais da cidade e as caracterizações enchem a rotina das crianças nas escolas. Enquanto isso, a cultura vai descobrindo novas formas de tomar os espaços de uma sociedade e se transformando continuamente.