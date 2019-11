Sandy & Júnior arrecadam mais de R$120 milhões com a turnê "Nossa História"

Após 12 anos de separação, a dupla Sandy & Júnior voltou aos palcos com a turnê "A Nossa História" e alcançou sucesso de bilheteria. Segundo o Jornal O Extra, os shows somaram mais de R$120 milhões. Só a última apresentação da turnê, que aconteceu no último dia 9 de novembro no Parque Olímpico no Rio de Janeiro, totalizou R$20 milhões.

Os irmãos realizaram 18 shows, sendo 16 no Brasil, um nos Estados Unidos e um em Portugal, vendendo quase 567 mil ingressos. A média arrecada por show totalizou mais de R$6.660 milhões, mas só nas apresentações em São Paulo, a dupla garantiu R$42.747.925, maior bilheteria da turnê.

O sucesso das apresentações resultou na gravação de uma série documental com sete episódios sobre a história de Sandy & Júnior em parceria com a Globoplay. O anúncio da série aconteceu logo após a última apresentação dos irmãos. A produção deverá exbir trechos das turnê, imagens antigas da dupla, além de depoimentos dos artistas.

Apesar do êxito da turnê, Júnior garante que isso não significa a volta da dupla. Desde 2007, os irmãos recebiam propostas para voltar a cantar juntos, mas só agora se sentiam preparados.