Sandy e Junior: Venda de ingressos para público geral começa nesta sexta

Na última quarta-feira (20), os fãs de Sandy e Junior passaram por verdadeira maratona para garantir ingressos da turnê "Nossa História", que marca o retorno da dupla. Isso porque a pré-venda do evento, aguardado há pelo menos 12 anos pelos fãs, gerou longas filas tanto online como nos pontos físicos de venda. Os ingressos esgotaram em poucas horas em várias cidades, incluindo Fortaleza.

A boa notícia é que a partir de 0h01 desta sexta-feira (22), os ingressos para o público geral já estarão disponíveis no site Ingresso Rápido. Já as bilheterias de cada capital iniciarão as vendas às 10h.

O show em Fortaleza acontece no dia 19 de julho, no Centro de Eventos do Ceará. Confira valores dos ingressos:

Pista 1º lote - R$ 90 (meia) e R$ 180 (Inteira)

Pista 2º lote - R$ 100 (meia) e R$ 200 (Inteira)

Pista 3º lote - R$ 110 (meia) e R$ 220 (Inteira)

Frontstage 1º lote - R$ 140 (meia) e R$ 280 (Inteira)

Frontstage 2º lote - R$ 150 (meia) e R$ 300 (Inteira)

Frontstage 3º lote - R$ 160 (meia) e R$ 320 (Inteira)

Pacote Gold - R$ 350 (inclui entrada antecipada, água, credencial diferencial e acesso a passagem de som dos cantores)

Bilheteria oficial - Fortaleza

Ticket Shop - Shopping Iguatemi

Segunda a sábado, de 10h às 21h30. Domingo, das 13h às 19h30h (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE)