Sandy e Júnior terão camarins com flores e berço para bebê em Fortaleza

Os preparativos para o show da dupla Sandy e Júnior em Fortaleza estão a todo vapor! Na tarde desta quinta-feira (18), Manu Alencar, decoradora de eventos responsável pelos camarins, revelou alguns detalhes dos bastidores dos artistas.

Pelas redes sociais, a decoradora contou que serão decorados dois camarins, um para cada artista. No espaço reservado para Júnior, que vem com a esposa, Mônica Benini, e o filho, Otto, de 1 ano e 9 meses, haverá até um bercinho.

Já no camarim de Sandy, que estará com o esposo, Lucas Lima, e o filho, Theo, a decoração da mobília será com muitas flores. A dupla vem acompanhada dos pais Xororó e Noely.

Quase toda a decoração dos espaços será finalizada nesta quinta-feira (18). Toda a ornamentação foi aprovada pelas produtoras do evento.

Sandy e Júnior se apresentam na noite desta sexta-feira (19) em Fortaleza, na turnê Nossa História, que vai percorrer várias capitais do país em comemoração aos 20 anos da dupla. O show começa a partir das 20h30 no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz).