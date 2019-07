Sandy e Junior: portões do Centro de Eventos são abertos e público começa a entrar

Os portões do Centro de Eventos foram abertos às 18h para os fãs de Sandy e Junior que vão assistir ao show da turnê "Nossa História", em Fortaleza, nesta sexta-feira (19). Muitos aguardavam o início do show, marcado para as 21h, desde a noite desta quinta-feira (18).

Por volta de 16h30, os cantores subiram ao palco para a passagem de som. Alguns fãs que adquiriram ingresso VIP puderam acompanhar o aquecimento dos irmãos para a hora do evento.

Fãs começam a entrar no Centro de Eventos para show de Sandy e Junior Foto: JL Rosa

Marta Soares, de 31 anos, é de Picos, no Piauí, e foi uma das fãs a adquirir o ingresso VIP Gold, que dá acesso à passagem de som e à área do frontstage na hora do show. Ela escolheu Fortaleza pela proximidade da cidade e por ser um dos primeiros shows da turnê, que já passou por Recife e Salvador.

“É um amor inexplicável. A gente acompanha mesmo depois que a dupla se separou. Estive na turnê de despedida deles, estive no show da Sandy aqui em Fortaleza no ano passado. Desde que me entendo por gente no mundo escuto Sandy e Junior cantar”, conta.

Eloá Macedo, de 30 anos, é fã da dupla desde criança e chegou ao Centro de Eventos por volta de 16h, para comprar adereços com nome da dupla e se preparar para o show. Junto com ela vieram cinco primas. Todas acompanharam juntas a carreira de Sandy e Junior