Sandy e Junior lançam concurso para levar fãs de Fortaleza ao camarim de show

Alguns fãs sortudos vão ter um encontro especial com Sandy e Junior no show de Fortaleza, no próximo dia 19 de julho. A dupla anunciou, nesta segunda-feira (24), um concurso para selecionar 10 pessoas para entrar no camarim e tirar foto com os ídolos.

Para concorrer, o admirador dos irmãos deve postar uma foto no Instagram que inclua a hashtag #NossaHistóriaSJFortaleza. Na publicação, o fã deve também contar um pouco da sua história.

O concurso também foi lançado para o público de Salvador e de Brasília. "Ah, e antes que nos perguntem: sim, a ideia é fazermos este convite para outros shows da turnê, só que mais pra frente", adiantou-se Sandy.